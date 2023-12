Milei formalizó que Argentina no será parte del bloque BRICS

El presidente Javier Milei declinó la invitación a participar del bloque de los BRICS, compuesto por Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, tal y como había anticipado durante la campaña presidencial.



El mandatario optó por enviar cartas a los presidentes de los países que componen el foro multilateral para informar su decisión.



A 18 días de su asunción, Milei notificó a Luiz Inácio Lula da Silva, Xi Jinping, Vladimir Putin, Narendra Modi y Ciril Ramaphos que “no se considera oportuno en esta instancia participar como miembro”.



La canciller Diana Mondino dio cuenta del rechazo a la invitación cursada por los integrantes del BRICS para que la Argentina se sume al bloque que representa el 40% de la población mundial y el 24% del PBI global. Además, los cinco países integrantes representan el 30% de las exportaciones argentinas.



"No vamos a dar marcha atrás porque nunca se aprobó. Nunca ingresamos a los Brics", supo declarar al titular del Palacio San Martín.



Luego de que el expresidente Alberto Fernández anunciara el ingreso al bloque a través de un mensaje grabado desde la quinta de Olivos, el hasta ese entonces candidato presidencial planteó que, de asumir, su “alineamiento de geopolítica es Estados Unidos e Israel" y dejó en claro que no negociarían “con comunistas”.



"Nuestro alineamiento de geopolítica es Estados Unidos e Israel. Nosotros no nos vamos a alinear con comunistas", sostuvo Milei en el marco del Consejo de las Américas, al tiempo que remarcó: "Eso no quiere decir que el sector privado pueda comercializar con quien se le dé la gana".