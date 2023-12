Avanzan para relanzar “Ahora 12” pero con otro nombre: los detalles

El gobierno de Javier Milei relanzará el plan "Ahora 12" a comienzos del próximo año, pero le cambiará el nombre. El actual "Ahora 12" vence el próximo 31 de enero y el Gobierno pretende empalmarlo con el nuevo plan.



Para eso ya hay negociaciones abiertas entre el Banco Central con los bancos para analizar el nuevo esquema de costos y el reparto de esa carga entre las instituciones financieras, el Estado y los comercios que adhieran.



Esta última parte de la cadena -la relación con las cadenas comerciales- la negocia directamente la secretaría de Comercio.



Las claves del "nuevo Ahora 12"

Los técnicos de la secretaría, además de negociar las pautas financieras del nuevo plan, están evaluando distintos nombres para reemplazar el "Ahora 12".



Una de las posibilidades es que se denomine "Cuota simple", pero todavía no está definido.



El actual "Ahora 12" vence el próximo 31 de enero y el Gobierno pretende empalmarlo con el nuevo plan.

Los funcionarios quieren que el relanzamiento sea con una disminución de la tasa de interés. Hasta noviembre, el último mes en el que estuvo activo, el "Ahora 12" tenía una tasa nominal anual del 71,5%. El costo financiero total superaba el 140% anual.



La idea es que ese costo se reduzca en forma sensible, en línea con lo aplicado por Luis Caputo y el Banco Central en las últimas semanas.



Según los datos oficiales, el "Ahora 12" computó un total de 6,4 millones de operaciones durante el mes pasado.



Además de las 12 cuotas con una tasa preferencial, la idea de los funcionarios es que haya promociones con 6 cuotas "sin interés".



Sobre la posibilidad de que los comerciantes inflen los precios para así poder ofrecer a sus clientes las seis cuotas sin cargos financieros, uno de los funcionarios que negocian el nuevo plan apuntó: "No tendrán margen porque se vienen meses muy duros para el consumo y los comerciantes van a querer vender. Y si se pasan de rosca con los precios, entonces no van a facturar. Les va a convenir dar ese incentivo financiero".



Negociaciones

Para el relanzamiento, la Secretaría de Comercio y el Banco Central encabezan las negociaciones con las cadenas comerciales y con los bancos. Buscan acordar el reparto de las cargas financieras entre el Estado y el sector privado.



El incentivo, dicen, es que el nuevo "Ahora 12" abrirá las puertas a una mejora de las ventas durante el ciclo recesivo de la economía.



De acuerdo a la visión oficial, la caída en las ventas va a impactar en especial sobre rubros como el de línea blanca y el de los pequeños electrodomésticos. Hacia ellos se apuntará con la implementación de las seis cuotas sin interés.



La idea, no obstante, es que el relanzamiento del "Ahora 12" incluya a otros rubros: bicicletas, motos de baja cilindrada y televisores.

