Comercio: Cavalieri ratificó la adhesión al nuevo esquema indemnizatorio

Economía Sindicato de Comercio adoptará el sistema de indemnizaciones que impulsa Milei

El secretario general de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), Armando Cavalieri, respaldó "un esquema que garantice el 100% de la indemnización de los trabajadores" y, en ese sentido, aclaró que la organización sindical "no quiere que ocurran más Garbarinos", en alusión a la empresa de electrodomésticos que cerró, al respaldar el nuevo sistema oficial.En esa reunión participó el secretario de Trabajo, Omar Yasin, y fue impulsado para "esclarecer algunos interrogantes sobre la reforma introducida por el DNU 70/23 respecto del nuevo sistema de indemnizaciones y el Fondo de Cese Laboral", dijo Cavalieri.El dirigente agregó en un comunicado firmado con el secretario de Prensa, Ángel Martínez, que Yasin aclaró que no se requiere "el consentimiento explícito" para retener aportes de trabajadores, ya sea que ingresaran antes o después del dictado del DNU, por lo que garantizó la continuidad de los esenciales para mantener convenios y beneficios."En la reglamentación del DNU se consideró la solicitud del gremio de comercio. No pueden ocurrir más casos como el de Garbarino, por lo que el sindicato ya dialogaba con las cámaras empresarias para establecer un esquema que garantice el 100% de la indemnización para todos los trabajadores", afirmaron los dirigentes en el documento.Para el gremialista, el compromiso asumido por el Gobierno procura prevenir numerosos juicios y situaciones como "la lamentable experiencia de los trabajadores de Garbarino, quienes no pudieron cobrar de forma completa sus indemnizaciones"."La prioridad es garantizar la estabilidad y los derechos de los trabajadores. El gremio no apoya ni apoyará políticas de flexibilización laboral o contrarias a sus derechos. La Faecys celebra este nuevo paso hacia un diálogo constructivo y continuará trabajando por los derechos laborales de todos los empleados mercantiles", concluyeron.El gremialista había expresado ayer su adhesión a la figura del Fondo de Cese, incluida en el DNU 70, que determina "un sistema de cobro de indemnización inmediato y justo para hacer frente a futuros despidos, lo cual fue una promesa de campaña", dijo Pettovello.