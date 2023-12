Retenciones a la soja: “Pedimos que sea por un tiempo y no de por vida”

El Gobierno nacional buscará elevar la alícuota de derechos de exportación a la soja y sus derivados del actual 31 al 33%, por medio de la "Ley ómnibus". Al respecto,dialogó con Héctor Bolzán, presidente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos.“No podemos estar en contra del DNU porque sabemos las complicaciones que tiene este país y necesitamos un cambio realmente profundo con todo lo que estaba sucediendo en Argentina. Creemos que la iniciativa de este decreto va en virtud de cambiar todo lo que estaba”, manifestó.“Tenemos que esperar que se sinceren los precios y el dólar para decir si hay mayor costo, pero en definitiva estamos muy a favor de este cambio profundo que quiere hacer Milei”, agregó.A su vez, se refirió al grano: “Estuvo en el 33% y lo que era el aceite estaba en el 31%, es decir, tenemos dos puntos más. En lo que respecta a trigo y maíz, de 11% se va a 15% y es lo que está por pasar, que sería una menor facturación para el productor”.“En Entre Ríos sabemos los promedios que tenemos de producción, los cuales son muy exagerados porque es una provincia donde lo que rinde no es lo mismo que en la zona núcleo. Entonces eso hace que el productor entre en quebranto cuando los impuestos se desmadran”, destacó.“Después que se acomode la macroeconomía, queremos que las retenciones vayan reduciéndose para que en el país pueda crecer en la cantidad de toneladas que se producen, porque en la actualidad no hay crecimiento de cereal por los altos costos y cuesta mantener un productor en pie con los impuestos”, sostuvo.“Con todos estos cambios de desregular el tema sindical y los impuestos que el DNU plantea, la economía tiene que crecer para que las empresas tengan la capacidad de tener más empleados”, afirmó.Por último, contó sobre las condiciones climáticas: “Traerá un respiro al sector porque sabemos lo que pasó con los cuatro años de ‘Niña’, donde el último fue desastroso y el sector de la producción está quebrado. Muchos no lo ven porque los quebrantos lo están aguantando los bancos y las empresas privadas”.