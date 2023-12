Aumentan precios de los biocombustibles y puede tener impacto en las naftas

La Secretaría de Energía dispuso este jueves un aumento de hasta un 34% en el precio de los biocombustibles, destinados para la mezcla obligatoria por ley con las naftas y el gasoil, a través de las Resoluciones 3 y 4/2023 publicadas en el Boletín Oficial.



La medida, que podría significar otro ajuste en los valores de las naftas y el gasoil, fue implementada a raíz de que "en virtud del contexto macroeconómico actual, resulta necesario atender la incidencia que posee la modificación de los precios relativos en la estructura de costos" de los biocombustibles, según precisó el texto oficial.



Asimismo, aclaran que los nuevos precios fijados "son los valores mínimos a los cuales deberán ser llevadas a cabo las operaciones de comercialización en el mercado interno".



Con la actualización, el precio mínimo de adquisición del biodiésel quedó en $923.590 por tonelada. Este ajuste representa un incremento del 34% respecto a los $686,986 que estaban establecidos desde el 30 de noviembre pasado.



La disposición gubernamental determinó que el plazo de pago del biodiesel no podrá exceder, en ningún caso, los 7 días corridos a contar desde la fecha de la factura correspondiente.



Por otro lado, el precio de adquisición por litro del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar se fijó en $465,84, lo que implica un aumento del 29% frente a los $361,167 que regían desde la última actualización a fines de noviembre.



En el caso del precio de adquisición del bioetanol elaborado a base de maíz, Energía dispuso el nuevo valor en $463,911 por litro, un 33% por encima de los $348,539 actuales.



El documento oficial precisó que el plazo de pago del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar y maíz no podrá exceder, en ningún caso, los 30 días corridos a contar desde la fecha de la factura correspondiente.



A raíz de que los biocombustibles son componentes utilizados para la elaboración de las naftas y el gasoil, la nueva suba puede impactar en los precios de los surtidores que en diciembre acumulan un incremento en torno al 70%. A pesar del importante ajuste, los valores en el país continúan atrasados frente a los precios internacionales, por lo que no se descarta un nuevo aumento en el corto plazo.