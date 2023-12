Sindicato de Comercio adoptará el sistema de indemnizaciones que impulsa Milei

Foto: Cavalieri con Pettovello

El titular del sindicato de Comercio, Armando Cavalieri, comunicó este miércoles al Gobierno su decisión de incorporar al convenio colectivo de la actividad el nuevo "fondo de cese laboral" impulsado en el cuestionado DNU en reemplazo de las habituales indemnizaciones.



La decisión de la conducción del gremio que agrupa a la mayor cantidad de trabajadores de la actividad privada, con más de 1,3 millón de empleados representados, fue transmitida por el propio Cavalieri a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y al secretario de Trabajo, Omar Yasín, en un encuentro mantenido durante la tarde en la sede de la cartera.





"El gremialista (por Cavalieri) expresó su adhesión a la figura “Fondo de Cese”, incluida en el DNU 70, que establece un sistema de cobro de indemnización inmediato y justo, a fin de poder hacer frente a futuros despidos. Una promesa que el presidente, Javier Milei, mantuvo durante su campaña y hoy la lleva a la realidad", indicó la cartera de Capital Humano en el texto difundido al término de la reunión. “Lo único que nos interesa es que la gente tenga trabajo”, expresó Pettovello al respecto.



Además, el Ministerio precisó que el titular del Sindicato de Comercio comunicó que la incorporación del fondo de cese laboral en el marco del convenio colectivo del sector mercantil en reemplazo de la indemnización tradicional actualmente vigente se producirá durante la primera quincena de enero en las negociaciones previstas por la reapertura de las paritarias de la actividad.



A su vez desde el gremio mercantil explicaron que la propuesta de modificar el régimen indemnizatorio actual de los empleados de comercio (en línea con la Ley de Contrato de Trabajo) para adaptarlo a la figura del fondo de cese que ya rige en el convenio de la UOCRA se comenzó a evaluar semanas atrás con los representantes de las cámaras empresarias del sector. "Ya se venía conversando con los empresarios cómo incorporar este esquema al convenio y se acordó conversarlo en las paritarias en enero", indicaron desde el sindicato.



A través del megadecreto, el Gobierno dispuso un mecanismo de indemnización "alternativo" inspirado en el sistema que rige en el caso de los trabajadores de la construcción. Incluso, en medio de la campaña electoral el propio Milei se había reunido en privado con Gerardo Martínez, el titular de la UOCRA, para consultarlo expresamente sobre el funcionamiento del fondo de cese en su actividad.



"Las partes podrán sustituir el presente régimen indemnizatorio por un fondo o sistema de cese laboral cuyo costo estará siempre a cargo del empleador, con un aporte mensual que no podrá ser superior al 8% de la remuneración computable. Los empleadores podrán optar por contratar un sistema privado de capitalización a su costo, a fin de solventar la indemnización prevista en el presente artículo y/o la suma que libremente se pacte entre las partes para el supuesto de desvinculación por mutuo acuerdo conforme artículo 241 de la presente ley", sostuvo el DNU.



Ahora la discusión en Comercio se concentra en especial en el porcentaje del aporte efectivo que deberán realizar los empleadores del sector para nutrir el fondo del nuevo esquema indemnizatorio.



En tanto, desde el gremio señalaron que durante la reunión con Pettovello y en la que también participó el número dos de Cavalieri, Carlos Pérez, los sindicalistas trasladaron su preocupación por otro artículo del polémico DNU de Milei: el que limita las denominadas cuotas solidarias que realizan tanto afiliados como no afiliados a los gremios y que se establecen mediante el convenio colectivo, publica Clarín.



El megadecreto del Gobierno fijó que esos descuentos salariales efectuados a los empleados por acuerdo entre las empresas y los gremios no serán renovados indefinidamente, sino que tendrán que ser acordados en cada ocasión y deberán contar con un consentimiento por escrito de cada trabajador para que se pueda efectuar el descuento.