El presidente Milei prorrogó por decreto el Presupuesto 2023 para el próximo año

El presidente, Javier Milei, firmó el decreto que prorroga la ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2024.La normativa, con el número 88/2023, fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Además de la firma del Presidente, tiene estampadas las rúbricas del Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo.El artículo 3°, en tanto, presenta una actualización en “las competencias para autorizar gastos, ordenar pagos y efectuar desembolsos se adecuarán a las siguientes pautas, según corresponda”.El 5°, por su parte, establece que “el decreto comenzará a regir a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial”.En los considerandos, a su vez, el decreto explica que "a la fecha no se encuentra aprobada la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2024".Luego asegura que, “dado lo avanzado del Ejercicio Presupuestario 2023”, y “con el objeto de asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios mínimos y esenciales a cargo de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional, corresponde prorrogar los recursos, fuentes financieras y créditos vigentes al cierre del Ejercicio 2023”.En septiembre pasado, después de las PASO, Milei, por entonces candidato presidencial de La Libertad Avanza, le pidió a Sergio Massa, el postulante de Unión por la Patria, que el Gobierno no presentara la Ley de Presupuesto 2024 hasta que no se definiera quién sería el nuevo mandatario.Algunos días después, Massa, quien en ese momento era ministro de Economía y candidato presidencial, accedió al pedido de su contrincante libertario y, pese a darle ingreso al Congreso el 15 de septiembre por una cuestión formal, se resolvió tratar el Presupuesto 2024 luego de las generales de octubre, lo cual tampoco sucedió, porque la definición se extendió hasta la segunda vuelta de noviembre entre Milei y Massa, que terminó con el libertario como vencedor y nuevo presidente a partir del 10 de diciembre, publica