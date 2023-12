“Precios Diferenciados”: lanzarán productos de consumo masivo con descuentos

Los supermercados lanzarán desde este miércoles una canasta con 20 productos de consumo básico en oferta que estará disponible en todo el país durante dos meses. Con eso buscan aliviar el impacto de los fuertes aumentos que se registraron en las últimas semanas, los cuales pusieron en pie de guerra a productores y comercializadores. Si bien la Secretaría de Comercio en tiempos de Javier Milei no intervendrá con acuerdos, sí impulsó una lista de artículos a “precios muy convenientes” a partir del diálogo entre los privados.El primer paso en ese sentido lo dio la Red de Supers Argentinos, integrada por la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (Fasa). “En esta nueva etapa, sin controles de precios, congelamientos y otras formas de intervención del Estado, los empresarios contribuyen, de manera voluntaria y transitoria, para que el flagelo inflacionario afecte en menor medida a la capacidad adquisitiva de los consumidores”, consignó un comunicado firmado por los titulares de CAS, Ricardo Zorzón, y Fasa, Víctor Palpacelli titulado “Precios diferenciados: un compromiso nacional”.En detalle,, a partir del miércoles 27 de diciembre. La oferta, según informaron,La Red de Súper Argentinos explicó que esta iniciativa fue el resultado de las reuniones llevadas a cabo con el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, y el subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, a cargo de Comercio Interior, Fernando Blanco Muiño. El Gobierno no quiere quedar emparentado con los controles de precios, en todas sus versiones, y había decidido no extender Precios Justos aunque buscó impulsar una canasta de unos 20 productos con precios “convenientes”.