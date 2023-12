“El estado de incertidumbre no ayuda a las ventas”, reconoció comerciante

Economía Las ventas de juguetes para Navidad cayeron un 6 por ciento este año

Lasen los comercios bajaron 2,8% en 2023 respecto al mismo período del año pasado y el 44% de los comerciantes vendió menos de lo esperado en el marco de nuevo gobierno, devaluación de la moneda y aumentos de precios, informó hoy la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).consultó al referente de los comerciantes minoristas del microcentro paranaense, quien confirmó las cifras que derivaron en la caída en las ventas por las Fiestas y lamentó el escenario de “incertidumbre” que rodea al sector., sobre todo entre los comerciantes que vendemos accesorios de vestir”, comunicó ael dirigente de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), Manuel Gabás. Y agregó: “Generalmente, en diciembre se duplican las ventas en relación a noviembre porque todos quienes comprar un regalo; pero”., evidenció Gabás al percibir que, este año, “la clientela buscó precios en los comercios más grandes que ofrecen más variedad de artículos, incluso, útiles o artículos como destapadores”. De hecho, graficó que “quienes solían comprar cuatro o cinco regalitos, se orientaron a ese tipo de negocios”.Es que según reconoció Gabás,incluso entre quienes podían comprarlos y ni siquiera se acercaron al centro”.Para el comerciante, “la pérdida del poder adquisitivo comenzó con los aumentos desde mediados de noviembre hasta días antes de Navidad”. Además, durante estas fechas, Paraná y el área metropolitana se vio afectada por el paro de colectivos urbanos que impidió la llegada de la clientela hasta el microcentro paranaense.Consultado al referente de Apyme cómo impacta en el escenario político-económico en las ventas, éste sostuvo que “el gobierno plantea una inflación hasta marzo y, porque cuando la gente está preocupada porque no sabe si llegará a fin de mes, empieza a pensar en si comprará un regalito o lo que necesita y cómo lo hará”.“Los precios de los accesorios de vestir no registran los mismos porcentajes de aumento que los productos de la canasta alimentaria y de los pasajes de transporte de pasajeros, pero”, estableció el entrevistado y confirmó que no se registran faltante en el rubro de accesorios de vestir, pero si manifestó su preocupación por la caída en las ventas.