Proyectan que la cosecha de soja alcanzará cifras récord en 2024 tras la sequía

La Bolsa de Cereales de Entre Ríos estimó este martes que las cosechas de soja, maíz y trigo del ciclo 2024 alcanzarán cifras récord. En ese sentido,dialogó con el ingeniero Pablo Fontanini.“Lo que se muestra es un cambio de escenario, vinimos a nivel regional con tres años de ‘Niña’ que fueron marcando déficit hídrico gradualmente cada vez mayor, siendo uno de los peores ciclos agrícolas en 2022-2023, sobre todo, los cultivos que se sembraron a fines de 2022 y se cosecharon en 2023”, manifestó.“El trigo tuvo un buen aporte hídrico con las precipitaciones acumuladas de febrero a mayo, a pesar de que febrero fue deficitario, sin embargo, mayo tuvo un plus de precipitación que duplicó las lluvias que se reciben habitualmente”, indicó.“Mayo tiene un promedio de unos 70 milímetros para Entre Ríos donde llegó a 140, eso generó un tanque lleno y el cultivo a posteriori, no tiene tantos requerimientos. El ambiente seco le sirve para mantenerse sin tantas enfermedades fúngicas, con temperaturas un poco más bajas que lo normal, dado que no hay humedad y permite alcanzar altos potenciales de rendimiento”, señaló.“Cuando viene un evento ‘Niño’ trae aparejado incremento en las precipitaciones, por lo tanto, el balance se torna positivo y se ven beneficiados los cultivos de maíz y soja. También hay otras complicaciones como la erosión hídrica, donde los suelos de Entre Ríos en la medida que se van humedeciendo, van restringiendo la infiltración y con pendientes que, en promedio en la provincia, hay 1,7%”, comentó.“Por otra parte, dificulta la siembra de soja. Hace unos diez días atrás, teníamos chequeado alrededor de un avance de la soja de primera del 80% y de la segunda de un 35%, pero ocurrieron dos o tres eventos importantes de precipitaciones y eso ha permanecido en la cama de siembra dificultando el tránsito de la maquinaria, por lo que no se pudo avanzar como se hace en años promedios, con el agravante de que, en algunos casos de la soja de segunda, se necesita resembrar”, añadió.“Las siembras posteriores fueron mucho más beneficiadas con las lluvias, pero hay buenas perspectivas para los que lograron tener una buena implantación, sobre todo, hay lotes muy interesantes, fechas relativamente tardías para lo que es normal. A partir de octubre, los productores no suelen sembrar, donde este año lo hicieron y acertaron debido a las condiciones climáticas, pero todavía falta transitar un largo período”, acotó.“Si uno analiza a posteriori cuando estemos en junio, la variación interanual será abrupta porque venimos de una ‘Niña’ con un déficit hídrico extremo a un ‘Niño’ que está mostrando variaciones mensuales con respecto a los datos estadísticos de la lluvia de noviembre que tuvo un plus de unos 50 o 60 milímetros en relación a la media y ya hay zonas que superaron los 200 milímetros”, concluyó.