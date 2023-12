La primera serie del bono para importadores será ofrecida a partir de mañana

La primera de las tres series de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal), con los que se prevé pagar la deuda con los importadores, será ofrecida a partir de mañana.El Banco Central precisó en un comunicado que "ofrecerá un abanico de alternativas a través de tres instrumentos, teniendo en cuenta la imposibilidad de dar una solución única de corto plazo para todos los importadores"."Los tres instrumentos estarán denominados y serán pagaderos en dólares", agregó, además de indicar que "podrán ser adquiridos en pesos mediante un boleto técnico cambiario de adquisición de divisas".El Bopreal Serie 1 será ofrecido a partir de mañana y tendrá vencimiento el 31 octubre de 2027 y, al tratarse del instrumento de mayor plazo y por ende el que más resguarda las divisas del BCRA, tendrá "características particulares con el objetivo de atraer la mayor demanda por parte de los importadores, particularmente de las grandes empresas", se aclaró."En la medida que dicho objetivo sea logrado, se podrá contar con mayor disponibilidad de los títulos de menor plazo, particularmente orientados a aquellos importadores que por diversas particularidades no puedan adquirir este instrumento", añadió.La Serie 1 devengará una tasa de interés del 5% anual y, al igual que las otras dos series, será pagadero en dólares (tanto el capital como los intereses), con la particularidad de estar separado a partir del 1 de marzo de 2024 en cuatro series independientes, manteniendo idénticas condiciones al bono original y sumando beneficios adicionales en tres de las cuatro series.La Serie 2, con vencimiento el 30 de junio de 2025, no devengará intereses y contempla el repago de principal en 12 cuotas mensuales y consecutivas a partir de julio de 2024.El monto total de emisión estará limitado en base a la capacidad del BCRA de comprometer divisas en el corto plazo y, por tal razón, "se trabajará con la información resultante del Padrón de Deudas Comerciales con el Exterior para determinar el monto máximo disponible", precisó la autoridad monetaria.Esta serie, remarcó el Banco Central, "no será habilitado para la negociación en mercados secundarios, pero será transferible a los efectos de que el tenedor lo pueda ceder a un tercero", como proveedores del exterior, de financiamiento o entidades relacionadas.La Serie 3 vence el 31 de mayo de 2026, devengará una tasa de interés del 3% y será amortizado en tres cuotas trimestrales consecutivas, la primera de ellas en noviembre 2025.El Banco Central indicó que "el monto total disponible de este bono estará limitado por cuestiones de disponibilidad de divisas" y, al igual que con la Serie 2, se trabajará con la información del Padrón de Deudas Comerciales con el Exterior.La Serie 3 estará habilitada para su transferencia y negociación en el mercado secundario.La entidad presidida por Santiago Bausili definió a los bonos ofrecidos como "una solución ordenada para resolver la crisis generada por la acumulación de deudas comerciales de importadores".Esas deudas, sostuvo, llegó "a niveles inmanejables en el corto plazo con el stock de reservas disponible"."Los importadores tendrán la posibilidad de adquirir estos instrumentos con la liquidez en pesos que tienen a disposición para hacer frente a sus compromisos con el exterior y recibirán a cambio un flujo de divisas cierto por parte del BCRA", planteó. Fuente: (Télam)