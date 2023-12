Cómo impacta la suba del precio de la carne en la cena de Nochebuena

En la víspera de Nochebuena,visitó una carnicería en el barrio La Floresta, buscando conocer cómo afecta la escalada de precios en la preparación del asado, una tradición arraigada en las festividades argentinas.El propietario del establecimiento expresó: "Las ventas han sido bastante tranquilas debido al aumento considerable de los precios de la carne. Hay pocos pedidos y la gente comenta que espera el aguinaldo para comprar".Asimismo, enfatizó que "en estos días, la gente ya no compra por kilo, sino por el importe de dinero que dispone, ya que la realidad es que no alcanza".Respecto a las ventas navideñas, mencionó: "Se vendió todo, pero en cantidades mínimas. Antes, la gente solía llevar un lechón entero o medio, costillares completos, y ahora solo lo justo y necesario".En esta línea, hizo hincapié en que "antes las achuras eran gratuitas y ahora han subido bastante, pero sigue siendo lo que sale debido al precio de la carne. La molleja alcanza los $6.000".Además, señaló un cambio en las preferencias: "Tras el incremento de los precios, los cortes menos asociados al verano, como ahuja, ruedita, cogote, están teniendo una demanda mayor. Son cortes que no se suelen vender mucho en esta temporada".En cuanto a otras opciones, mencionó queSobre perspectivas futuras, el carnicero expresó: "La semana próxima podríamos ver una disminución en los precios de la carne, aunque no sé a qué nivel. Se espera una reducción en algún porcentaje".Finalmente, hizo una reflexión sobre la situación general: "Llevamos ocho años con la carnicería y es la primera vez que nos enfrentamos a esta situación. Creo que todos los comercios están en la misma situación".