Federación Agraria Argentina criticó la derogación de la Ley de Tierras

La Federación Agraria Argentina (FAA) manifestó su desacuerdo con el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 que se publicó en el Boletín Oficial, al considerar que las iniciativas que contiene la norma "deberían ser debatidas por el Poder Legislativo" y criticó de manera especial la derogación de la Ley de Tierras, que limita la compra de tierras por parte de extranjeros.Al respecto, consideró que las "acciones que tienden a cambiar drásticamente la vida social, productiva, económica y cultural de los argentinos deberían ser debatidas por el Poder Legislativo en el Congreso de la Nación. Y, más allá de las mayorías con las que se arriba al Gobierno, de las que siempre hemos sido respetuosos, como entidad estamos convencidos de que el hecho de que los gobernantes se ciñan a la Constitución y sus preceptos no es optativo ni discutible"."Si bien el DNU contiene aspectos positivos y negativos, queremos dejar expresado desde ya nuestro rechazo en particular a la apertura irrestricta de la compra de tierras por parte de extranjeros en nuestro país. Sin límites, ponemos en riesgo la supervivencia de los productores y la soberanía de nuestros recursos naturales", sostuvo la entidad."Con el pretexto de atraer inversiones, es necesario recordar que durante 21 años desde el sector agropecuario hemos aportado casi US$ 200.000 millones en concepto de retenciones, que han sido la herramienta que provocó la desinversión y la desaparición de miles de pequeños y medianos productores" y agregó que "si nos sacaran las retenciones estaríamos en condiciones de generar las inversiones que tanto anhela el gobierno y espera de parte de los extranjeros", concluyó el comunicado.