Dólar: Milei dijo cuándo levantará el cepo cambiario y qué pasará con el blue

DNU: ¿cuándo se levantará el cepo cambiario?

“Rebote de la actividad”

¿Qué pasará con el dólar blue?

El presidente Javier Milei rompió el silencio luego de presentar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que pondrá en marcha su programa de Gobierno, basado en la reforma del Estado y la desregulación de la economía.En este marco, dio su primera entrevista en Radio Rivadavia donde anticipó qué sucederá con el cepo cambiario y los cambios que habrá en cuanto el funcionamiento del dólar blue.Luego de presentar el programa, denominado "Bases para la reconstrucción económica argentina", el Presidente especificó que tras el DNU habrá "libertad para comerciar en moneda extranjera".No obstante, confirmó: "No podemos sacar el cepo".Según especificó, esta medida recién se efectivizaría cuando terminen "de sanear el Banco Central, toda la cuestión monetaria y de limpiar el problema del sobrante monetario de la economía"."Una vez que terminemos esas dos cosas, nosotros vamos a sacar el cepo", aseveró Milei y cuestionó que la limitación en la compra del dólar oficial hoy "genera un exceso de demanda en el mercado de divisas que tiene como contrapartida un exceso de oferta en el resto de la economía".El Presidente además consideró que esta situación implica "un exceso de oferta en el mercado de bienes y te cae la actividad", además de "una caída en la demanda de trabajo, que en condiciones normales te generaría desempleo".En este sentido, sostuvo que eliminar el cepo podría generar un "rebote de la actividad económica", pero que no se puede llevar adelante "mientras que no estén dadas las condiciones de poder aguantar un cambio de portafolio abrupto".Durante la entrevista radial, el mandatario confirmó que se despenalizará la compra de dólar blue, pese a que no hubo una modificación formal del Régimen Penal Cambiario."Hoy en el mercado libre vos podés comprar todos los dólares que se te de la gana y nadie te va a perseguir. Vas y comprás lo que quieras", confirmó al detallar que la venta y compra en las cuevas dejará de ser "ilegal". Fuente: (ElCronista)