Jóvenes entrerrianos iniciaron empresa en pandemia y ya exportan a cuatro países

Emanuel Fellay cuenta la historia de EntreNuts como si no hubiera en ello nada excepcional, sin atisbo alguno de jactancia, con la simpleza del joven que prefiere mirar hacia adelante, pensar cuál es el siguiente desafío, antes que mirar hacia atrás.Tiene 26 años. Sus dos socios, Joaquín Colella y Gabriel Aguilar, 25 y 27 respectivamente. Los tres confluyeron en Rosario, para formarse, con intereses similares. Emanuel estudió la Licenciatura en Comercialización; Joaquín Comercio Internacional y Gabriel Administración de Empresas.. Al mediodía hicimos el primer frasco de pasta de maní y a las 3 de la tarde, Alberto Fernández salió en cadena nacional anunciando que se cerraba todo durante los primeros 15 días”, recuerda Emanuel, en diálogo con. “Las crisis siempre representan oportunidades y nosotros caímos justo en una de esas”, resalta.La “chispa” que encendió el motor fue el gusto de uno de ellos por consumirla y esa compañera de estudios que aportó lo suyo.“Gabi era un gran consumidor de pasta de maní. Estábamos los tres en Rosario y veíamos que era un producto hasta ese momento poco conocido, que llegaba sólo a las grandes ciudades, pero en el interior costaba más conseguirlo.que cuando se recibiera iba a tener una fábrica de pasta de maní. Esa misma compañera un día le pasó la tesis de una facultad de Colombia sobre pasta de maní y le dijo ‘vos que jodés tanto con eso, fíjate si te sirve y capaz podés armar algo’.”.¡Y vaya si armaron “algo”!“Hoy hemos llegado a un nivel de automatización bastante grande. En nuestros inicios arrancamos con la mitad de una máquina, decimos nosotros. Porque con la plata que obtuvimos por un crédito, pudimos pagar la mitad y la otra mitad nos endeudamos con pagarés y dólares a pagar consecutivamente en los meses siguientes. Empezamos con esa máquina y una manga pastelera y hacíamos 20 a 30 frascos por día. Los vendíamos por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, que en ese momento eran las herramientas que había para comunicarse, porque en la calle no había nadie”, rememoró Emanuel. “Al tener el permiso como personal esencial, podíamos salir a repartir. Con máscaras, guantes y barbijos entregábamos casa por casa”, describió.El crecimiento tras aquel complicado inicio fue exponencial. “Teníamos planificado vender 1000 frascos aproximadamente y”.“Para 2021, nos mudamos a nuestra segunda planta. En la primera –precisó-, arrancamos con 200 metros cuadrados, donde teníamos una pequeña oficina y un pequeño depósito. Después nos pasamos a una de 500 metros cuadrados, en la que estamos actualmente, donde pudimos instalar una máquina semi automática, que habíamos adquirido. Tuvimos la premisa, desde el día uno, que todo peso que entraba a la empresa, todo peso que se reinvertía”.A través de créditos, endeudamiento, íbamos comprando máquinas y automatizando y sofisticando un poco más la producción. “Hoy tenemos dos líneas automáticas de producción, con capacidad para 3000 frascos/hora.”, explicaron.EntreNuts debe su crecimiento a la creatividad, la inteligencia y la capacidad de trabajo de sus fundadores y del personal. También, al respaldo del Estado, que supo respaldar la iniciativa.–dice Emanuel-. Todo eso nos dio un impulso y fue de gran ayuda para poder ir reinvirtiendo y nosotros retribuir generando nuevos puestos de trabajo, aportando mediante los impuestos y exportando., como respuesta a la falta de dólares que tanto se sufre hoy”.. Y van por más: “La planta nueva se está armando para certificar normas de calidad internacional que nos van a dar la posibilidad de abrir mercados en Europa y en medio oriente, que son, junto con USA, los mayores consumidores de este producto”.Lejos de quedarse con un único producto, no han parado de generar variantes. Fallay pasa lista: “Tenemos siete sabores de pasta de maní:, que es el último desarrollo que hicimos”.En tiempos de etiquetas llenas de octógonos, la pasta de maní luce ciento por ciento saludable. “Es un gran producto”, resume Emanuel, y enseguida argumenta: “. Comiendo una tostada con pasta de maní y alguna fruta arriba, con ese desayuno podés tirar hasta el mediodía y no te lleva a tener que hacer colaciones. Tiene distintas variantes el producto, que lo hacen muy bueno como una fuente de energía y como un súper alimento, como lo llamamos nosotros”.-Creo que en ambos. Obviamente, el externo tiene enormes posibilidades. En Estados Unidos consumen entre 5 y 6 kilos de mantequilla de maní per cápita versus nosotros que consumimos apenas 20 a 250 gramos. Y ellos son 350 millones y nosotros 40. Estas diferencias se replican en Europa, en Medio Oriente, en Asia. Pero a su vez, el consumo interno está creciendo mucho, el producto se está haciendo conocer, muchos lo están incluyendo dentro de lo diario, las grandes cadenas de supermercados tienen góndolas especiales para estos productos.-Siempre uno, sea en el proyecto de vida o en lo que emprenda, desea tener el mayor éxito posible y apuntar a lo más alto. Pero. Nos cuesta parar la pelota, sentarnos en la vereda de enfrente y ver lo que hemos hecho, porque el día a día te demanda mucho trabajo. Fuente: El Entre Ríos