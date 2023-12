En enero finaliza “Ahora 12” y hay preocupación por la caída del consumo

El programa Ahora 12, que vence el 31 de enero de 2024, no será renovado. El sector está trabajando en un programa voluntario alternativo que promueva el financiamiento. Desde la Secretaría de Comercio van a trabajar en un rol de facilitadores.

"Se pierde una herramienta fundamental para sostener el consumo", es la queja planteada por Salvador Femenia, Secretario de CAME.



La ventaja del programa es que ofrece una tasa nominal del 100% anual, que si bien puede parecer elevada, es lo que muchos pronostican de inflación para el primer cuatrimestre del año. Por fuera del programa, el costo financiero total es del 1181%. Sí, 11 veces más.

Ahora 12

Por eso es que es un dinamizador del consumo el Ahora 12, pero sólo se puede hacer con tarjetas emitidas por bancos, no por plásticos de entidades no financieras, como cadenas de supermercados de shoppings, de electrodomésticos o de retail.



Tal es el beneficio de pagar con el Ahora 12 que, durante octubre, último mes relevado hasta hoy por el Gobierno, la facturación del programa fue récord, al tomar precios constantes: presentó una suba en términos reales del 35% mensual y del 27% interanual.

Récord

Paralelamente, se registró el mayor volumen de operaciones (7,5 millones), que representa un 10% más que la marca más alta registrada anteriormente en julio del mismo año (6,8 millones).

Los rubros principales (a excepción de "Turismo") mostraron un notable aumento, tanto en sus niveles de facturación como en las cantidades vendidas respecto al mes anterior.



Electrodomésticos

Se destaca "Electrodomésticos" con el mayor crecimiento observado. Dicho rubro, registró un aumento intermensual del 49% en la facturación real y del 34% en las cantidades vendidas.

Todas las regiones del país experimentaron un aumento significativo en sus niveles de facturación, con incrementos que variaron notablemente entre el 29% y el 54%.



Compras anticipadas

Durante octubre, la facturación del programa exhibió un marcado aumento del 47% con respecto al mes anterior. Este incremento se atribuye principalmente a la celebración del día de la madre y a las compras anticipadas previas a las elecciones primarias (como medida preventiva ante una posible devaluación).

Materiales para la construcción fue otro de los rubros que más aumentó. Ello se debe, en gran parte, a que dichos rubros fueron los más demandados por las y los consumidores para "stockearse" ante una expectativa de devaluación post elecciones.



En la negociación con el Gobierno anterior para la continuidad del Ahora 12, los bancos habían solicitado infructuosamente alargar los plazos de pago de 10 días hábiles, cuando por fuera del programa tienen 18 días hábiles para pagar a los grandes contribuyentes, que es el plazo promedio en que los tarjetahabientes pagan sus resúmenes.



Con aquellos niveles de tasas, esos ocho días de diferencia pasaban a ser claves o, mejor dicho, deficitarios para el sector, que planteaba que el programa debía ser sustentable en el tiempo, aunque ningún banco de los grandes se animó a sacar el pie del plato, para evitar enfrentarse con el Gobierno anterior.

Los banqueros también habían pedido sin resultado subir las tasas del programa, para que vuelvan a ser equivalentes al 85% de lo que pagan los plazos fijos y no 75%, como había sido en la última versión. (El Cronista)