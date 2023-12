Presentarán un informe al Gobierno para “revertir” aumento de retenciones

En un comunicado, el Consejo Agroindustrial Argentina (CAA) que congrega a cámaras y asociaciones del sector agroindustrial, indicó que la suba de retenciones a las economías regionales "no impacta solo en pérdida de competitividad, sino que provocará la no ejecución de inversiones previstas, así como la pérdida de puestos de trabajo en diferentes provincias del país".



"Si solo se analizan los derechos como una planilla de resultados se dejará a muchas industrias en crisis", advirtió el escrito, cuestión por la cual el CAA "está realizando gestiones urgentes ante la Secretaría de Bioeconomía y Ministerio Economía para tratar de revertir estas medidas".



El lunes, el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, informó sobre la exención de 18 producciones de las economías regionales a la suba de derechos de exportación al 15%.



Por otro lado, bolsas de cereales y de comercio se manifestaron "en contra de la imposición de derechos de exportación en la cadena productiva, en el entendimiento que los mismos constituyen un impuesto de carácter distorsivo, con efectos claramente desalentadores sobre los distintos actores de la economía".



"La actual coyuntura requiere del Gobierno nacional la adopción urgente de medidas en pos de lograr la estabilización de las cuentas públicas. Pero se deben encontrar otros mecanismos alternativos a implementar y no recurrir en forma permanente al aumento de los Derechos de Exportación, ya que estos atentan directamente contra la producción, generación de empleo e industrialización en aquellas áreas productivas afectadas, frenando el ingreso de divisas de uno de los sectores que más aporta a la economía del país", indicó el comunicado.



El mismo fue firmado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA); Bolsa de Cereales de Córdoba (Bccba); Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca (BCP); Bolsa de Cereales de Entre Ríos (BCER); y Bolsa de Comercio de Chaco (BCCH).