Las estaciones de servicio estarán cerradas en Nochebuena y Año Nuevo

Por medio de un comunicado, la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha) precisó: “Los establecimientos no brindarán atención entre las 22 y las 6 del 24 y 25 de diciembre y del 31 de diciembre al 1 de enero, de acuerdo con lo establecido por la mayoría de los convenios colectivos de trabajo del sector”.



No obstante, sí estarán garantizadas guardias disponibles para asistir a los servicios de emergencia como ambulancias, bomberos y policías.



En base a esta decisión, desde Cecha recomendaron que "quienes vayan a utilizar sus autos durante las noches festivas carguen sus tanques de combustible con anticipación, para así no tener ningún problema en los momentos antes de que las estaciones dejen de atender a los clientes".



Cecha integra a las Federaciones, Asociaciones y/o Cámaras de Expendedores de Combustibles, quienes a su vez asocian a las estaciones de servicio del país.