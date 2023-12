India avanza con ronda de consultas para comprar bloques de litio en Argentina

India se encuentra en una etapa avanzada de conversaciones con empresarios y consultores locales para adquirir bloques de litio en la Argentina, en el marco de una fuerte campaña para abastecerse de minerales críticos, que se han vuelto importantes para el desarrollo económico y la seguridad nacional del país asiático.



Según reveló el secretario de minas indio, VL Kantha Rao, India también está en conversaciones preliminares para comprar activos de litio en Bolivia.



En paralelo, trascendió que la compañía NTPC Ltd, el mayor productor de energía de la India, y la minera estatal Coal India están estudiando la adquisición de activos de litio en Australia.



El principal funcionario del país asiático del Ministerio de Minería dio una conferencia de prensa donde confirmó el inicio de las gestiones y rondas de consultas, pero no dio precisiones sobre qué proyectos argentinos o bolivianos son los que interesan.



Pero según pudo averiguar Ámbito de fuentes del sector minero las averiguaciones fueron por proyectos en exploración en Catamarca. Los indios detrás de las inversiones serían de KABIL (Khanij Bidesh India Ltd), una empresa conjunta de propiedad estatal formada para explorar minerales en el extranjero.



Las fuentes consultadas remarcaron que para avanzar en la adquisición de bloques de litio en Argentinalos indios buscan que se firme un MoU (memorando de entendimiento) entre gobiernos, iniciativa que ya tuvo a disposición el gobierno anterior, y que la nueva gestión de Javier Milei ya habría demostrado interés. No se descarta que KABIL desembarque en el triángulo del litio de la mano de socios locales. Incluso -en el sector- se menciona una importante empresa nacional que está dando sus primeros pasos en minería, pero que cuenta con muchos de años de experiencia en la industria petrolera. India desarrollará baterías de litio en Argentina Green ko, otra empresa india de renombre internacional y con un capital de u$s8.000 millones, líder en el ámbito de las energías renovables y el almacenamiento de energía, ya suscribió con el gobierno catamarqueño un convenio para la exploración y explotación de litio con el objetivo de fabricar baterías.



El acuerdo prevé una importante inversión en la provincia del NOA (de la que no se conoció el monto) y la cración de decenas de puestos de trabajo. Tiene como objetivo la prospección de una extensión de 8.000 hectáreas que son propiedad de la empresa minera estatal catamarqueña CAMYEN, ubicada en la zona norte de Antofagasta de la Sierra.



Green ko es una de las principales empresas de energía renovable de la India, que reemplaza los combustibles fósiles con energía descarbonizada integrada y activos de red que permiten una energía sostenible y asequible, con una capacidad instalada neta de 7,5 GWdc en 15 estados de la India.



Según el Banco Mundial, la producción de minerales necesarios para la transición hacia energías limpias podría aumentar hasta un 500% entre 2020 y 2050. En tanto, la Asociación Internacional del Litio, aseguró que la demanda se multiplicará por 6 entre 2021 y 2040, debido al creciente interés por los vehículos eléctricos y las tecnologías renovables. India se lanza en busca de 30 minerales críticos Un mes atrás India lanzó el miércoles la primera parte de su subasta de minerales críticos por un valor estimado de 450.000 millones de rupias, equivalentes a u$s400 millones, y además puso en marcha 125 proyectos de exploración en el país.



El ministro de Minas indicio, Pralhad Joshi, explicó que las subastas se celebrarían en ocho estados de su país, entre ellos Bihar, Chhattisgarh, Odisha, Tamil Nadu, Jammu y Cachemira e incluirían minerales como litio, potasa, vanadio, grafito y elementos de tierras raras. “Aprovecho esta oportunidad para invitar a posibles licitadores de todo el mundo a participar”, dijo Joshi en la presentación.



El primer tramo, que finalizará el 20 de febrero próximo, integra 20 bloques y forma parte de una subasta prevista de 100 bloques.



El Gobierno indio incluyó en junio de este año 30 elementos en la lista de minerales críticos para impulsar las energías limpias. Entre otros figuran el níquel, titanio, vanadio y wolframio. Previamente, el gobierno indio había seleccionado 12 minerales estratégicos, entre ellos el litio, una materia prima fundamental para las baterías de los vehículos eléctricos.



Este año se descubrieron en India reservas de litio en la región federal de Jammu y Cachemira, lo que convritió al país en el sexto país con más reservas del mundo. Estas reservas, estimadas en 5,9 millones de toneladas, se subastarán como parte del primer tramo, dijo el ministro Joshi. Hace dos años hallaron otras 1.600 toneladas en Karnataka.



El proceso de licitación es parte de la estrategia del país para garantizar recursos internos adecuados de materias primas esenciales para impulsar la transición a la energía verde. El litio y los REE ganaron importancia en India teniendo en cuenta el compromiso del país con la transición energética y el logro de emisiones netas cero para 2070.