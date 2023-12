DNU sobre desregulación de la economía: qué se sabe hasta ahora

DNU de desregulación de la economía: lo que viene

Desregulación de la economía: los lineamientos del DNU

Reforma estatal y privatización de empresas

Tarifas

Privatizaciones

El Gobierno reiteró el carácter "inminente" para dar a conocer el DNU de desregulación de la economía. En las últimas horas, el ministro Luis "Toto" Caputo dio detalles de los lineamientos que tendrá esa norma, con el objetivo de bajar la inflación, estabilizar el dólar y lograr la meta fiscal de "déficit cero", una de las banderas de la gestión que encabeza el presidente Javier Milei.El dato de la llegada del DNU lo dio el vocero presidencial Manuel Adorni, quien, en su habitual conferencia de prensa de este lunes, dio el adelanto de la salida a la luz de la norma, que llevará la firma del Presidente.Esta semana será clave para el Gobierno en su plan económico y en la reconfiguración del escenario político. Apura medidas para comenzar a darle ruedo al plan, cuyo objetivo final e "innegociable" es el "déficit cero".Este martes tuvo lugar la convocatoria a gobernadores en Casa Rosada, en la que Milei explicará cuál es su plan, con el foco puesto en el ajuste fiscal, la coparticipación y el impuesto a las Ganancias.A esto se suma el DNU de desregulación de la economía y un paquete de proyectos de leyes, la "ley ómnibus", que se enviará al Congreso próximamente. El oficialismo tendrá además el primer test del "protocolo antipiquetes" lanzado por Patricia Bullrich, cuando piqueteros de izquierda marchen a Plaza de Mayo."Va a ser una semana de novedades normativas y de leyes", adelantó Guillermo Ferraro, ministro de Infraestructura, en diálogo con radio Mitre.Este miércoles, además de convocar a sesiones extraordinarias del Congreso, Javier Milei también firmaría el DNU de desregulación de la economía para simplificar procesos y trámites tendientes a darle celeridad a la formación de empresas, pymes y la generación de empleo.Ese decreto deberá pasar por la comisión bicameral de seguimiento de trámite legislativo, integrada por ocho senadores y ocho diputados.Dichas comisiones aún no fueron conformadas, por lo que el decreto mantendría su validez siempre y cuando el dictamen de la Bicameral no sea rechazado por el pleno de las cámaras de Diputados y del Senado.Respecto al trabajo del equipo económico sobre el decreto y el paquete de leyes para reordenar la economía, en una entrevista televisiva, el ministro Luis Caputo explicó que ambos apuntan "a simplificarle la vida a la gente, eso es libertad también. O sea, es empezar a sacar todas esas trabas que quedaron en el día a día de la gente y que la gente está cansadísima de esas cosas".Y adelantó que "hasta donde se está decidiendo ahora, hay un decreto de desregulaciones, incluye este trabajo que estaba haciendo Federico Sturzenegger. Va a simplificar mucho la vida de los ciudadanos. Y lo que dice la ley apunta también a lo mismo, el objetivo es simplificarle la vida a la gente".El DNU apuntaría a la desregulación de la economía. Fuentes de Casa Rosada señalaron que "hay varias cuestiones en las que se va a pedir delegaciones legislativas" y que el decreto que se prepara "está más vinculado con la desregulación" de diversos aspectos que no necesitan pasar por el Congreso Nacional, especialmente los relativos a los anuncios económicos.En esa línea, Ferraro señaló que "en ambos casos tienden a liberar y reducir el costo del Estado y liberar de obstáculos tanto producido por el Estado como dentro de la actividad económica. Hay algunas que están vinculadas a facilitar que el sector privado tenga la posibilidad de ser el factor más dinámico en la inversión pública, sobre todo en obras de infraestructura".Al ser consultado sobre la posibilidad de que las empresas del Estado pasen a ser sociedades anónimas, Ferraro respondió: "Se establecen normativas para reformar la sociedad del Estado. Hay un programa que ya venimos trabajando con nuestro equipo técnico hace muchos meses, y que hoy está plasmado en una subsecretaría específica dedicada a mapear las empresas que ya son sociedades anónimas y otras que son sociedades del Estado. Mapearlas significa hacer un diagnóstico. Aquellas que son rentables vemos la posibilidad de privatizar, aquellas que definitivamente no son rentables y no tienen sentido que existan, la intención es disolverlas"."Y aquellas empresas que son deficitarias, pero pueden llegar al equilibrio, aplicar una terapia de racionalización para llegar al punto de equilibrio y ver qué se puede hacer", agregó."La orientación nuestra es: todo lo que pueda hacer el sector privado, que lo haga, y retirar al Estado de la economía. Ese es el vector con el cual trabajamos. Lo que sucede es que hay distintas formas de hacerlo y distintas actividades e industrias", dijo en relación a la posibilidad de privatizar las empresas de ferrocarriles.En cuanto a las tarifas de la energía y el transporte, Caputo explicó que "los subsidios hoy tanto de energía como de transporte son dos puntos de producto. Los vamos a ir corrigiendo a razón, aproximadamente, de un tercio por año. Entonces hoy estamos corrigiendo 0,7 de esos dos puntos, de los cuales, 0,5 es de energía y 0,2 es de transporte"."Queremos cambiar el enfoque de que, en vez de subsidiar la oferta, se va a ir a un enfoque de subsidiar la demanda, entonces se le va a decir a la gente que tiene cierta cantidad de kilowatts para gastar por mes. Si estás dentro de ese gasto, vas a estar dentro del subsidio, sino se va a empezar a pagar otra tarifa", profundizó. Y aclaró que "la tarifa plena se va a pagar en tres años".Al ser consultado por los planes para vender al sector privado las empresas que actualmente están en manos del Estado, Caputo señaló que "las que se puedan privatizar, en el corto plazo se van a privatizar" pero "las que no se puedan privatizar, porque es más difícil, por razones técnicas, se va a tratar de mejorar sus cuentas".En cuanto al caso particular de Aerolíneas Argentinas, el ministro dijo que, si la empresa es "ineficiente, que le cuesta plata al Estado, por definición estaría bueno privatizarla" y "Aerolíneas es un ejemplo". Sin embargo, reconoció que están revisando los datos del balance para conocer cuál es el estado real de la compañía: "Hay un equipo hoy evaluando cada una y que se quiere ejecutar en el corto plazo lo que efectivamente sea posible".