Indec dará a conocer el desempeño de la industria y la construcción de noviembre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer este martes la variación de la actividad industrial y de la construcción durante noviembre, mes signado por la segunda vuelta electoral para elegir presidente.



Hasta octubre, la actividad industrial acumulaba una baja del 0,4% en el año, por una caída del 0,8% interanual durante ese mes.



En tanto, el sector de la construcción acumulaba un retroceso del 2,3%, a pesar del avance del 3% interanual registrado en octubre.



En cuanto a las expectativas de los empresarios sobre cómo evolucionaría la demanda interna hasta enero inclusive, la encuesta que realizó el Indec dio cuenta que el 32% de los consultados estimó que habría una reducción, contra un 18,6% que anticipó un avance, y el restante 49,4% que no preveía mayores cambios.



En lo que hace a las exportaciones, el 24,8% de los consultados consideró que se reducirían, contra un 17,9% que anticipó una mejora, mientras que el 57,3% no vislumbró mayores variantes.



En cuanto al sector de la construcción, el 31% que se dedica mayormente a la obra privada estimaba que la actividad se reduciría hasta enero inclusive contra un 6,6% que previó un aumento, mientras que el 62,3% no anticipó mayores variantes.



En tanto, entre los empresarios que se dedican a la obra pública, el 39,1% anticipó una merma, sólo 6,4% que habría una mejora, mientras 54,5% no anticipó mayores cambios.