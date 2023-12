Aguinaldo: conviene hacer Plazo Fijo UVA o invertir en fondo común de inversión

Plazo fijo en UVA: ¿convienen con el aumento de la inflación?

Cómo hacer rendir ingresos con cuenta remunerada

Cuáles son las billeteras con mayor rendimiento

Cuánto se gana si ingreso $100.000 a cuenta remunerada

. No obstante, con el crecimiento de la preferencia por las billeteras digitales en el país, cada vez más personas eligen estas plataformas para maximizar el rendimiento de sus ahorros.La semana pasada,. La medida del BCRA implica otorgar tasas de interés más altas a aquellos que optan por plazos fijos, excluyendo a los Money Market, lo que resultará en una disminución de la rentabilidad de estos últimos.Es esencial entender que se trata de una modalidad que ajusta su valor según la variación del índice UVA (Unidad de Valor Adquisitivo)., los ahorros en pesos deberían mantener su poder adquisitivo a lo largo del tiempo, ya que el rendimiento se ajusta a la evolución de los precios.. Lo importante a destacar es que el interés de esta inversión no es fija como la del Plazo Fijo convencional.El método es muy sencillo, algunas billeteras tienen botones de aceptación. Aunque algunas otras, directamente disponen del dinero y comenzas a ver rendimientos diarios.La ecuación de rendimiento depende de cada una de las billeteras virtuales. Hay algunas que tienen un mayor porcentaje y otras menos. Además, deberás tener en cuenta queActualmente, el mercado de fondos comunes es muy amplio. No solo las Fintech tienen acceso a este mercado, sino que también algunos bancos se han aventurado, con una tasa de interés anual del 123,4%, que tiene una tasa de interés anual del 123,01%, tiene un TNA de 110%, ofrece una tasa de interés anual del 109,29%Siguiendo los porcentajes de tasa de interés, la ganancia que tendrás por. Esto depende de la billetera digital que elijas para realizarlo., un 10,28% mensual, tu rentabilidad sería de $10.280 Dando un total de $110.280, un 10,25% en 30 días, la rentabilidad es de $10.256. Resultando $110.250un 9,16% en 30 días, la rentabilidad es de $9.160. Resultando $109.160, el 9,10% al mes, la ganancia es de $9.100. Cerrando el mes con $109.100En algunos casos, las billeteras llegan casi a la tasa de interés mensual que ofrece un plazo fijo. Claro que con el cambio del BCRA deAlgunos especialistas en finanzas personales sugieren que podesvirtual para tener la rentabilidad diaria sin estar sujeto a un plazo de tiempo. Fuente: (Los Andes)