Jubilaciones, tarifas y Ganancias: las definiciones claves de Caputo

A horas de la publicación del nuevo decreto de desregulación y del envío del paquete de leyes de reforma, el ministro de Economía,El titular del Palacio de Hacienda habló esta noche sobre el plan económico del Gobierno de La Libertad Avanza, sobre el cual reafirmó que tendrá como objetivo "equilibrar las cuentas públicas" para ir hacia el déficit cero a fin de año. Al respecto, reiteró que estará basado "en un ancla fiscal y monetaria fuerte" que, además, estará acompañado por un ancla cambiaria.Para ello, el gobierno está trabajando en la licitación de un bono que apuntará a los importadores que actualmente tienen deuda comercial impaga con proveedores, como una herramienta para eliminar el sobrante de pesos de la economía., dijo Caputo en diálogo con, y explicó que de esta manera "se va a eliminar el sobrante de pesos y hará que caiga la expectativa de inflación".Siguiendo esa línea, remarcó que, por lo que todos los instrumentos y medidas estarán enfocadas en ese plan.Por ese motivo, adelantó que se trabajará en un esquema que revertirá la reforma del impuesto a las Ganancias, con el fin de recomponer la recaudación y contribuir a que la meta sea alcanzable en el corto plazo. "Argentina tiene poca credibilidad en sus funcionarios públicos. Nosotros necesitábamos ganar esa credibilidad, entonces teníamos que mostrar que llegar al déficit cero es creíble", dijo."A ninguno nos gusta subir algún impuesto. Pero, dentro de lo que se estaba haciendo en este paquete de medidas, tenía su lógica", enfatizó.Al ser consultado sobre la fórmula de jubilaciones, el ministro insistió en que será modificada. "Con la fórmula anterior, lo que hubieran perdido los jubilados en los próximos cuatro meses producto de esa fórmula, hubiera significado, para el fisco, un ahorro de dos puntos de déficit. Si seguíamos con esa fórmula, los jubilados hubieran perdido poder adquisitivo, más o menos, en los próximos meses en un 40%. Esa fórmula es muy mala. El gobierno no está especulando, está protegiéndolos ", señaló.De todas maneras, no dio precisiones sobre cuál será la fórmula futura. "La sacamos ahora y vamos a pensar una buena alternativa para no tener que lidiar con estos problemas", dijo. Días atrás, deslizó la posibilidad de que, mientras se reconfigura el esquema, se otorgarán aumentos a través de bonos.Otro de los aspectos fuertemente cuestionados del plan de ajuste tiene que ver con las Asignaciones y los Planes Potenciar. En el primer caso, se otorgarán aumentos pero viajarán por debajo de la inflación estimada. En el caso de los segundos dijo: "Los Planes Potenciar se congelan. No los estamos eliminando. Lo que estamos diciendo a las provincias es no tenemos plata, que es la realidad".Y aprovechó para apuntar contra los gobernadores: ". No se puede hacer magia".En cuanto a las tarifas de la energía y el transporte, Caputo explicó que "los subsidios hoy tanto de energía como de transporte son dos puntos de producto. Los vamos a ir corrigiendo a razón, aproximadamente, de un tercio por año. Entonces hoy estamos corrigiendo 0,7 de esos dos puntos, de los cuales, 0,5 es de energía y 0,2 es de transporte".", profundizó. Y aclaró que "la tarifa plena se va a pagar en tres años".Respecto al trabajo del equipo económico sobre el decreto y el paquete de leyes para reordenar la economía, explicó que ambos apuntan "a simplificarle la vida a la gente, eso es libertad también. O sea, es empezar a sacar todas esas trabas que quedaron en el día a día de la gente y que la gente está cansadísima de esas cosas".Y adelantó que "hasta donde se está decidiendo ahora, hay un decreto de desregulaciones, incluye este trabajo que estaba haciendo Federico Sturzenegger. Va a simplificar mucho la vida de los ciudadanos. Y lo que dice la ley apunta también a lo mismo, el objetivo es simplificarle la vida a la gente".