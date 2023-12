Suba de retenciones: el Gobierno espera recaudar más de U$S 1.082 millones

Aumento de las retenciones: cómo impactaría sector por sector

Según cálculos realizados por el economista jefe de Fundación Mediterránea-IERAL, Juan Manuel Garzón, de materializarse este aumento el Estado argentino podría recaudar más de u$s1.082 millones adicionales en el año 2024, elevando la cifra total de retenciones a unos u$s7.388 millones.Esta medida, que aún debe pasar por el Congreso Nacional, plantea la incógnita de si proporcionará un respiro para poder llegar a la meta fiscal que se propuso Javier Milei.En este sentido, Garzón subrayó que, bajo las condiciones actuales, el sector agropecuario contribuirá significativamente al fisco argentino, experimentando un aumento del 43% en las retenciones, alcanzando los u$s6.306 millones. Este incremento ya refleja la recuperación productiva después de la histórica sequía que afectó al país. En caso de que se concrete la propuesta de aumento de las alícuotas, el salto en comparación con las contribuciones de 2023 sería del 68,1%, equivalente a u$s2.933 millones adicionales.Asimismo, en términos del Producto Interno Bruto (PIB), la recaudación proyectada para 2024 por derechos de exportación sobre el agro representaría el 1,42% del PIB, un aumento significativo del 0,73%. Por otro lado, la implementación de la suba de alícuotas llevaría esta cifra total a 1,67% del PIB, reflejando una mejora de 0,98 puntos porcentuales en comparación con 2023.En tanto, si se concreta el plan oficial de aumentar las retenciones, diversos sectores del agro experimentarían incrementos en el aporte a las arcas del Estado. El trigo y el maíz, por ejemplo, pasarían a tributar 3 puntos porcentuales más, elevando la alícuota actual del 12%. En tanto, la carne vacuna enfrentaría un aumento de 6 puntos, desde el 9% actual. Asimismo, el girasol y la lechería verían incrementadas sus alícuotas en 8 y entre 10,5 y 8 puntos, respectivamente. Por otro lado, muchas economías regionales, que actualmente pagan 0%, pasarían directamente a tributar el 15%, detallaron desde la Fundación Mediterránea-IERAL.Además, al analizar cada cadena agroindustrial, se observa que el aumento en el aporte no sería uniforme. Excluyendo la soja, que mantiene una alícuota inalterable del 33%, el complejo maicero y triguero, por ejemplo, experimentaría incrementos de u$s1.036 a u$s1.295 millones y de u$s309 a u$s422 millones, respectivamente. Para los cultivos menores, como la cebada, sorgo y girasol, también se prevén aumentos, mientras que el maní, considerado una economía regional, pasaría de no aportar nada a contribuir con US$ 159 millones.Por último, en el sector cárnico, los frigoríficos enfrentarían un aumento en sus pagos de derechos de exportación, pasando de u$s267 millones a u$s445 millones. Por otro lado, los lácteos incrementarían su aporte de US$ 0 a US$ 190 millones, y en alimentos balanceados y otros sectores, el aporte aumentaría de u$s43 a u$s93 millones. Este posible escenario genera preocupación en el agro, ya que se suma a la serie de desafíos económicos que enfrenta el sector.