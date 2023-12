Milei dio indicios en redes sociales sobre el plan para solucionar las Leliqs

Las redes sociales continúan siendo el escenario en donde Javier Milei más cómodo se siente en materia de comunicación. Es por eso que este viernes tuvo su primera aparición pública luego de su asunción a través de una transmisión en vivo y eligió la plataforma X para insinuar parte del plan que tiene su administración para paliar la deuda del Banco Central y absorber las Leliqs.



La afirmación del presidente fue en respuesta a una publicación del economista Iván Carrino, quien analizó que "si el plan para las Leliqs es reemplazarlas con un bono del tesoro, lo que el tesoro debe hacer de forma inmediata con lo obtenido por la suscripción de ese nuevo bono es cancelar deuda con el BCRA. Esos pesos deben quedarse en el BCRA para no ir 'a la calle'". Ante ello, Milei respondió: "Cooooooorrecto".



En su alocución en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, previa a ser electo como mandatario, el referente libertario había analizado la situación de las Leliqs: "Si yo abro el cepo y no resuelvo el problema de las Leliqs, la caída de la demanda de dinero que viene atrás de eso, genera hiperinflación”. Luego, interpretó que “10 puntos del déficit se generan en el Banco Central, por lo tanto, resolver el problema de las Leliqs me arregla dos tercios del déficit fiscal”. (Ámbito)