El Gobierno impulsaría la modificación al impuesto al “lujo” para los autos

El cambio en el impuesto al "lujo"

De todas formas, la mayoría de las marcas no definió su estrategia comercial debido a la magnitud de la devaluación y cómo trasladar la caída del peso sobre los 0km sin quedar alcanzados por los Impuesto Internos.El problema que se presenta es la limitante que impone la base tributaria del impuesto al “lujo”. Actualmente, todos los 0km de más de $14.700.000 deben pagar este gravamen, que implica un encarecimiento de entre 25% y 50% en los valores de los autos, según el alcance de la primera o segunda escala.Es por ese motivo que muchos modelos están “topeados” por debajo de ese valor. En tanto, los 0km más accesibles del mercado cuestan por arriba de los $9.000.000 de precio al público. Es cierto que en el mercado se están vendiendo muchos modelos con sobreprecios, especialmente los importados, que superan ese valor, pero al ser una negociación privada entre concesionarias y compradores, no pagan el impuesto.En caso de trasladar la devaluación de forma directa, todos los vehículos deberían pagar este tributo lo que provocaría aumentos desmedidos.Por este motivo, ya"Estamos con el tema", reconoció ayer aun funcionario del gobierno ante la consulta sobre una posible modificación.", agregó la fuente.Sin embargo, el titular de la asociación que agrupa a las terminales (ADEFA), Martín Zuppi, confirmó hoy en declaraciones radiales que se está trabajando en este cambio y que podría eliminarse o suspender la primera escala tributaria y dejar la segunda tasa con un valor más alto.Esta solución sería similar a la aplicada en el inicio de la gestión de Mauricio Macri, en enero del 2016, cuando eliminó la primera escala y dio marcha atrás con lo realizado por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.Alberto Fernández, en 2019, volvió a implementar el esquema anterior a Macri, que es el que está vigente.También hay que tener en cuenta que, por la devaluación, las automotrices ya no podrán evitar pagar este impuesto en la Aduana y “topear” los precios en el mercado. Es una cuestión técnica, pero en la práctica lo que implica es que por el valor FOB de los 0km en puerto ya tengan que tributar.Al no estar claro, por el momento, cómo funcionará la importación de 0km tras la eliminación del sistema SIRA, las terminales no pueden estimar si podrán aumentar las importaciones y cómo pagarlas.