Cómo la inflación impacta en los regalos electrónicos para navidad

En medio de la creciente inflación, los productos electrónicos, favoritos como regalos navideños, también sufren variaciones en sus precios.visitó un local de tecnología para evaluar el impacto.Cristian, empleado del lugar, señaló: "Tuvimos una gran variante de precios. El pasaje del dólar ha llevado a que muchos productos nacionales incrementen casi un 100% en sus valores. Aunque veníamos con precios dolarizados, la situación afecta el bolsillo, ya que la gente cuida el dinero".Los productos nacionales son los más afectados, con un aumento del 100%. Sin lista oficial de precios, la incertidumbre persiste. Cristian destacó: "Los importados, en comparación, presentan una opción atractiva; un iPhone ahora sale lo mismo que un Samsung".En el ámbito de la reparación, la gente prefiere arreglar sus dispositivos en lugar de cambiarlos. Aunque aún no se han incrementado los precios de los repuestos, la reparación se presenta como una alternativa.En el contexto navideño, los productos tecnológicos son populares entre los niños. Cristian mencionó opciones que no han sufrido grandes aumentos: "Consolas popit, smartphones, relojes, auriculares, consolas portátiles". Las consolas, en particular, han mantenido sus precios, con opciones desde los 70 mil pesos.