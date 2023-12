La canasta básica aumentó 13,1% y se necesitan $390.456 para no ser pobre

#DatoINDEC

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer este viernes el dato de la canasta básica total de noviembre y una familia tipo necesitó $ 390.456,32 para no ser considerada pobre. En tanto, para no caer en la indigencia, se precisaron $185.050.La variación con respecto a octubre fue del 15,2%, y a nivel interanual, aumentó 167,5%. El porcentaje se ubica por encima de la inflación del mes pasado, que marcó un 12,8%.La canasta básica alimentaria que mide la indigencia en Argentina aumentó 28,2 puntos porcentuales por encima de la inflación en el último año: se encareció 189,1% mientras que el índice general acumula 160,9%.En el caso de la canasta básica total, que pone límite a la pobreza, también se mueve por encima, en este caso unos 6,6 puntos porcentuales.El impacto de la inflación en alimentos golpea a la clase baja. Durante noviembre de 2023, el aumento de la canasta básica alimentaria (CBA) fue de 15,2% alcanzando los $59.887 y una familia tipo para no ser indigente ya necesita percibir ingresos por $185.050.Las variaciones de la CBA y de la CBT resultaron del 189,1% y 167,5%, en términos interanuales, ambas por encima del índice de inflación general que se encuentra en 160,9%.En lo que va del año, de la mano del aumento principalmente de alimentos y bebidas, las canastas acumulan incrementos del 175,4% y 156,0%, respectivamente, mientras que la inflación general del 2023 a falta de un mes para concluir el año es de 148,2%.La Canasta Básica Alimentaria para una familia tipo de dos mayores y dos niños se encuentra en noviembre en $185.050.Para el caso de una familia de tres integrantes, para no caer en la indigencia necesitó en el mismo mes ingresos mensuales por $427.322, mientras que para una de cinco el costo subió a $194.632.Según el INDEC, para una familia de tres miembros, propietarios de la vivienda que ocupan, el costo de la CBT llegó en noviembre a $310.849 y para un grupo familiar de cinco integrantes ese valor se eleva a $410.674.