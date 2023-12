Retenciones: “Atenta contra la competitividad”, indicó Elvio Guía de FAA

En una reunión mantenida esta mañana, el gobierno nacional recibió a representantes de la mesa de enlace para discutir un proyecto de ley que se enviará próximamente al Congreso. Este proyecto plantea la liberación de importaciones, acompañada de un aumento del 15% en las retenciones, específicamente para las economías regionales.En este sentido, el presidente de la Federación Agraria de la provincia, Elvio Guía, expresó su preocupación ante esta propuesta: “Pensábamos que la discusión de las retenciones era una etapa que estaba terminada y nos encontramos con esto que es ponerle un 15% a las economías regionales lo que nos preocupa y mucho, no solamente por volver a discutir algo que el gobierno había dicho que no iba a aumentar, sino que tenemos algunas economías regionales, como la leche, que esta medida le pegaría en la parte de flotación”.Guía hizo hincapié en la difícil situación de sectores como la lechería, que ya enfrenta problemas de rentabilidad: “La lechería viene con muchos problemas de rentabilidad, vienen perdiendo plata y si a su vez le ponemos más retenciones; mejorar el tipo de cambio, pero eso a la lechería que vende en peso le cuesta muchísimo. Pasa lo mismo con cítricos dulces y son cuestiones que hemos planteado en la reunión de hoy”.A pesar de la promesa del gobierno de revisar algunas de estas medidas para excluir a ciertas economías regionales, la Federación Agraria ha decidido emprender acciones adicionales: “Hemos tomado la decisión de ir hablar con cada uno de los senadores y diputados de las distintas provincias para analizar el impacto que puede tener esto; ya que hoy necesitamos tener trabajo genuino y estas medidas son restrictivas y no son justas”.Guía también destacó la distancia que recorren algunos productos hasta los puertos y cómo esto afecta negativamente a ciertos sectores: “Un aumento de retención del 3% al maíz o al trigo en la zona núcleo, tal vez no le cambia tanto la vida, pero cuando tenes 800 o mil kilómetros del puerto, eso empieza hacer mucho ruido, esto es lo que hemos transmitido, hemos hablado con la gente de economía, tuvimos un ida y vuelta, en algunos momentos acalorados”."Esto es lo que venimos peleando hace mucho tiempo, es un impuesto distorsivo que no tiene que existir en la Argentina, atenta contra la competitividad, no solamente de los productores sino del país con los países vecinos; pero vamos a trabajar para que esto no suceda", agregó.Asimismo, enfatizó la lucha constante contra impuestos distorsivos y llamó a trabajar para evitar que estas medidas se implementen: “Estamos de acuerdo que el país está en un momento muy complicado, estamos de acuerdo que el esfuerzo hay que hacerlo entre todos. Pero no queremos que se muera un productor más y que salga del sistema por estas cosas; desde el año 2001 venimos aportando retenciones asique me parece que en este caso en particular hay que rever esta medida, ver estas economías regionales, que podemos tener problemas, y es lo que hemos hecho hoy en un diálogo con el gobierno”.