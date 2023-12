"La gente dejó de llevar algunos medicamentos recetados", indicó farmacéutica

Leche: incrementos sostenidos durante el Año

En medio de una escalada significativa en los precios de diversos rubros en el país, Elonce realizó un recorrido por una farmacia local para obtener información detallada sobre los aumentos en este sector.Florencia, una empleada del establecimiento, expresó su preocupación: "Nosotros venimos teniendo aumentos durante todo el año, pero los mayores incrementos han sido en agosto. Después se mantuvo y a partir de octubre comenzó a aumentar. En agosto, la leche tenía un costo de $8.000, una de las marcas más caras, y ahora está en $16.000".La trabajadora destacó una oferta vigente: "Llevando dos unidades, la segunda queda al 50%, lo que hace que el impacto sea un poco más amortiguado. Esta oferta es bastante buscada por nuestros clientes".En tanto, Joselina, otra trabajadora, añadió que muchos aprovechan el descuento del 50% junto con el reintegro que ofrece la Billetera de Entre Ríos: "Podríamos decir que hay un 80% de personas que vienen a pagar con este método, y quienes no lo están usando, vienen, se informan y la próxima vez compran con la billetera".Florencia explicó que los medicamentos bajo receta experimentaron un estancamiento de precios hasta el 31 de octubre debido a un acuerdo con el gobierno. Sin embargo, a partir de noviembre, los precios se dispararon, aumentando entre un 25% y un 40% semanalmente. "No hemos tenido cortes en las obras sociales, pero la gente suele limitar lo que lleva porque, con tantos aumentos, el descuento de la obra social no es suficiente y a veces no les alcanza".En relación con loses algo que pueden suprimir, pero no tanto en los antihipertensivos.En cuanto a los medicamentos de venta libre, Florencia señaló que no han tenido restricciones por parte del gobierno y siguen aumentando. Sobre los antibióticos, Joselina indicó: "Siempre es con prescripción médica y receta de archivo;Por otro lado, Joselina, agregó: "Nunca tuvimos faltantes en la farmacia, siempre conseguimos lo que se ha necesitado". Además, destacó que losse han duplicado en costo respecto al año pasado, rondando lospesos. "Hay que tener en cuenta que hay que cuidarse del sol, está cada vez más fuerte y conseguir protectores se vuelve cada vez más difícil", concluyó.