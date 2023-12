Industria frigorífica confirmó que subirán retenciones al 15%

Tras una reunión informativa que mantuvo este mediodía con el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, el presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), Mario Ravettino, subrayó: "En el programa que tienen explicaron muy claramente el tema de las retenciones y nos hablaron de este incremento que van a hacer, pero también quedó a las claras la situación de mejora que vamos a tener con el tipo de cambio".



La reunión fue convocada por el equipo de Bioeconomía para repasar algunos puntos del paquete de medidas económicas anunciado el martes por el ministro de Economía, Luis Caputo.



En este sentido, el empresario indicó: "Pasamos a un tipo de cambio base $ 800 pero que, como es un 80/20 con el sistema que había, vamos a tener un tipo de cambio que sin las retenciones nos va a quedar en alrededor de $ 760", lo que consideró "un paso muy positivo" para la forma en que el sector venía liquidando.



"Es decir, se hace el esfuerzo de las retenciones pero hay una compensación muy importante que indudablemente determina que somos un sector considerado por el actual equipo económico", añadió.



La reunión entre la industria frigorífica y las autoridades de Bioeconomía arrancó a las 12 en el edificio de la cartera en el centro porteño, y fue la antesala de un encuentro similar con representantes de la Mesa de Enlace Agropecuaria, donde también iban a tratarse las medidas económicas recientemente anunciadas, puntualmente las retenciones o derechos de exportación.



El titular de ABC comentó que en la misma "estuvo la representación de toda la industria frigorífica" y que "fue una muy buena primera reunión de interpretación en donde, tomando conciencia del estado actual de las cosas y de lo que ocurre en este momento en el país, nos pusimos a disposición del nuevo equipo económico".



"Tratamos de comentar el potencial que tiene la cadena de ganados y carnes y las posibilidades que le pueden dar al país en materia de ingreso de divisas, empleo formal, inversiones y todo lo que el sector puede aportar en materia de incremento de exportaciones", se explayó.



Asimismo, vaticinó: "Vamos a tener política de liberalización total de las medidas que teníamos como los siete cortes, las declaraciones juradas, pero no me quiero apresurar porque fue una primera reunión de la interpretación de las medidas económicas dispuestas por el ministro Caputo".



"Del devenir de esta reunión se entiende que vamos a trabajar en un esquema distinto con más posibilidades en cuanto a la liberación de todas estas medidas de tipo administrativo", puntualizó.



Consultado por eventuales aumentos en el precio de la carne, Ravettino reconoció que "la gente está preocupada con todos los precios".



"Estamos viviendo un momento muy especial -detalló- por lo ocurrido con el mercado ganadero en estos últimos días pero no tenemos duda que esto se va a encausar y estamos trabajando en virtud de poder contribuir a tratar de morigerar los precios porque no se trata de ganar en un momento y perder en otro, sino que toda la cadena, productor e industrial, quiere tener previsibilidad y un ingreso, una rentabilidad permanente, ya sea para el consumo o para la exportación".



En esta línea, aseveró que "el consumidor se va a encontrar con un incremento de precios en carnes, servicios, vestimenta, que las autoridades lo explicaron muy bien porque el ministro (Caputo) habló del proceso inflacionario que vamos a tener este mes hasta que esto se encause".



Por último, contempló que "los incrementos en el precio de la carne tienen un adicional, que es el tema de las fiestas, pero no tengan duda que, una vez pasada la fiesta de Navidad y Año Nuevo, esto se va a tratar de normalizar y vamos a retomar el cauce de la forma que venimos trabajando".