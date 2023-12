El sector autopartista acumula caída de actividad de 1,4%

La Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) informó que aunque en el resto de los rubros asociados a la cadena se verificó un aumento de la actividad en el acumulado, todos registraron una reducción de su actividad durante el mes de octubre respecto a septiembre, incluso la industria manufacturera a nivel general.



Al analizar la evolución mes a mes, los tres principales segmentos del negocio autopartista -producción de vehículos, exportaciones de piezas y mercado independiente de reposición- presentaron una tendencia que desde hace meses se viene amesetando.



La producción de vehículos aumentó durante el período enero?octubre de 2023 un 15,9% respecto al mismo periodo de 2022, cerrando el acumulado con 517.173 unidades fabricadas.



En particular octubre presentó una caída en los niveles de producción en relación a septiembre que rondó el 8,5%. Al compararlo con el mes de octubre de 2022 el resultado fue una leve caída de 0,9%.



Las exportaciones de autopartes, por su parte, tuvieron una caída de 10,3% interanual durante el periodo analizado, mientras que el mes de octubre registró una importante disminución de 17,4%.



Para el segmento de mercado de reposición, al considerar la venta de combustible como un indicador aproximado del nivel de actividad del mismo, se observó un incremento para los 10 primeros meses de 2023 de 1,7% interanual, y un aumento de 6,5% si se compara el mes de octubre contra septiembre de este año.



Más allá de las cifras, el informe de AFAC destacó que "la situación del sector autopartista se ve agravada por la acumulación de deuda comercial con proveedores del exterior que se ha originado por la imposibilidad de realizar pagos de importaciones: la deuda se estima en US$ 1.000 millones, y representa un incremento del 57% en relación a diciembre de 2022".



Los bloqueos para poder efectivizar pagos al exterior "han generado una fuerte tensión con los proveedores externos por no poder dar cumplimiento a las diversas fechas autorizadas y pospuestas reiteradamente", explicaron.



"La acumulación de la deuda comercial ha provocado diversas paradas de líneas, grandísimas ineficiencias, sobrecostos y una gran incertidumbre. Adicionalmente, se ha generado un alto riesgo de sostenibilidad sobre gran parte de los proveedores que han cobrado por parte de las terminales la incidencia de los insumos importados al tipo de cambio oficial, sin saber ni cuándo se podrá cumplir con los compromisos externos, ni a qué tipo de cambio", agregó Afac.



Este descalce financiero y económico, sumado al incremento del Impuesto País sobre los insumos importados no pagados, "conllevan un alto riesgo de quebrantos generalizados, lo cual demanda una solución sectorial integral, coherente y realista", alertó la entidad.