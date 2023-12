Los combustibles seguirán aumentando al menos hasta marzo, dijo Caputo

Economía Caputo confirmó que jubilados recibirán una compensación por la inflación

La gente, “contenta” con el ajuste

Tras la fuerte suba del 37 por ciento en el precios de los combustibles, el ministro de Economía, Luis Caputo, admitió que", aceptó.Precisó que el primer mes es del 37 por ciento y "tomarán un sendero cada vez más bajo hasta marzo".La devaluación superó el 100% con lo cual aún resta un camino de actualización que deberán implementar.En el festejo del Día del Petróleo que se realizó este 13 de diciembre, los principales referentes del sector destacaron la necesidad de trasladar la devaluación del peso a la industria."En general el litro de nafta costó un dólar", indicó uno de los presentes, y aseguró que se deberá ir en ese camino.Por otra parte, Caputo aseguró que la gente recibió "contenta" los anuncios de ajuste en las cuentas públicas realizados por el gobierno, y se mostró confiado en que darán resultado favorable para solucionar los problemas., porque entendió que el problema es fiscal, porque la política quiere siempre gastar más de lo que recauda", señaló en declaraciones a la señal de cable Todo Noticias (TN).Asimismo, indicó: "Si nos llegara a ir bien, no será por mérito mío, sino del presidente, por primera vez tuvimos un candidato que durante años le explicó este problema a la gente. Un presidente que ha dicho la verdad y lo han votado".Caputo aclaró: "No vengo por ninguna revancha"."El objetivo era hablarle a la gente, que le llegara. Se logró, tuvimos mucha comunicación", se mostró conforme Caputo tras el no poco accidentado video en el que reveló, entre otra medidas, la devaluación.Y amplió: "La gente, muy contenta porque entendió finalmente la génesis del problema. Para muchos fue un despertar de la incertidumbre esa de no entender por qué si nos esforzamos seguimos cayendo en crisis recurrentemente"."Contribuimos a que esa incertidumbre quedara mucho más clara", insistió, en su balance positivo.Dijo que ""."El político siempre trata de culpar a las consecuencias para no hacerse cargo de que la política en Argentina siempre quiere gastar más de lo que recauda. Es más fácil echarle la culpa a los especuladores, a los empresarios, a quienes nos prestan. Es más fácil eso que poner las cuentas en orden. El político quiere gastar", afirmó.En tanto, Caputo rechazó que su regreso a la función pública - tras su rol en el gabinete de Mauricio Macri- implique una revancha, al tiempo que prefirió el elogio al discurso sincero de Milei."El mérito de esto es del Presidente, porque por primera vez tuvimos un candidato que durante años le explicó este problema a la gente, que lo entendió y lo votó. Es inédito, porque suele votarse al político que gasta, al que asfalta la calle a meses de las elecciones o entrega falsos subsidios. Tenemos un Presidente que dijo la verdad. Yo no vengo por ninguna revancha de nada, sino a poner en práctica lo que siento, que es exactamente lo mismo que Milei", señaló.Asimismo, el funcionario nacional destacó que"Tengo el mismo compromiso que el Presidente y vengo a plasmar eso en números. Hemos hecho el ajuste con mucho cuidado social. Hicimos un sobresfuerzo para poder darle contención a los que más van a padecer en los próximos meses", aseguró.Recordó que el martes se anunció que se van a duplicar la Asignación Universal por Hijo (AUH), y se sube un 50 por ciento el Programa Alimentar.Además, recalcó que se congela el plan Potenciar Trabajo "no porque no queramos ese programa sino porque desde Nación no tenemos más recursos para planes provinciales"."Es Nación la que tiene en sus espaldas el déficit y yendo", precisó.Además, subrayó que este programa tiene una gran cantidad de intermediarios."Se gasta un 30 por ciento más de lo que se recauda. Es un programa con muchos intermediarios", aseguró Caputo.Por otra parte, el titular del Palacio de Hacienda evaluó de manera positiva la reacción del mercado tras los anuncios y recordó que el Riesgo País está en los niveles más bajos en años.Al mismo tiempo. "El mercado realmente le cree al programa y cree que va a ser exitoso para bajar la inflación en el mediano plazo", señaló."Lo de los mercados fue un voto de confianza enorme", señaló el funcionario y destacó que "la brecha del tipo de cambio oficial con el Contado con Liqui cayó del 200% al 25 por ciento hoy".Además, remarcó que "el riesgo país en los niveles más bajo de hace muchos años"."En este contexto el BCRA bajó su tasa de referencia. Más de 30 puntos porcentuales y esto en un contexto en el que el mercado sabe que la inflación que viene es más alta", finalizó.