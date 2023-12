¿Qué es el "aterrizaje suave" de Wall Street y por qué es importante?

Wall Street está entusiasmado con lo que llaman un "aterrizaje suave". Esto significa que creen que la economía puede ralentizarse lo suficiente como para evitar grandes problemas, sin llegar a desplomarse. Como resultado, más gente está comprando acciones.El mercado bursátil ha ido bastante bien últimamente. Un informe acaba de mostrar que la inflación (es decir, la velocidad a la que suben los precios) no es tan mala como se pensaba. Esta noticia ha llenado de esperanza a analistas e inversores. Creen que las acciones seguirán subiendo, sobre todo a medida que se acerca el final del año. Este tipo de tendencia del mercado es especialmente interesante para quienes se dedican a las estrategias de Trading de impulso , ya que suelen sacar partido de este tipo de movimientos.¿Qué hay realmente detrás de este optimismo? En primer lugar, la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha contribuido a calmar los ánimos acerca de algunos problemas del mercado de renta fija. Esta medida, junto con otros factores, ha dado un buen impulso al S&P 500, uno de los principales índices bursátiles. Ha tenido sus mejores tres semanas desde mediados de 2020, con un crecimiento del 2,2% hace poco. Para los practicantes de las estrategias de trading de impulso, estos periodos de crecimiento sostenido pueden ofrecer oportunidades prometedoras.Ahora, todos los ojos están puestos en la Reserva Federal, el banco central de Estados Unidos. Están a la espera de saber si la Fed seguirá luchando contra la inflación ajustando los tipos de interés. Algunas buenas noticias en este frente: los últimos indicios muestran que la inflación podría estar enfriándose, por lo que podría no haber necesidad de más subidas de tipos el próximo año.Muchos creen que la economía se ralentizará lo suficiente para que la Reserva Federal pueda empezar a recortar los tipos de interés el año que viene. Esto no sería tan malo porque no reduciría drásticamente el gasto público ni provocaría una gran pérdida de puestos de trabajo. Y ese es un buen momento para comprar acciones.Y también hay otras buenas señales. En octubre, el ritmo de aumento de los precios (inflación) se ralentizó más de lo previsto. Además, las empresas del S&P 500 empiezan a ganar más dinero de nuevo.Los expertos creen que la Fed podría bajar los tipos el año que viene. Creen que las acciones seguirán subiendo, lo que podría atraer a los inversores que se han mantenido al margen con su dinero en efectivo.Pero no todo el mundo está convencido. Hay que tener en cuenta un poco de historia: normalmente, unos dos años después de que la Reserva Federal empiece a subir los tipos de interés, la economía entra en recesión. Y esta ronda de subidas de tipos comenzó en marzo del año pasado.El mercado laboral también parece enfriarse, con más personas solicitando prestaciones por desempleo.Luego está la situación de los precios del petróleo. El precio del crudo Brent ha caído un 17% desde septiembre. Algunos lo ven como una buena noticia para los consumidores, pero a otros les preocupa que pueda significar una mayor desaceleración mundial.A pesar de estas preocupaciones, el mercado bursátil se ha recuperado, especialmente en las empresas más pequeñas. El índice Russell 2000, que sigue a estas empresas más pequeñas, lo ha hecho incluso mejor que el S&P 500 este mes.En conclusión, en Wall Street crece el optimismo sobre la posibilidad de que la economía logre un "aterrizaje suave". Este término se refiere a que la economía se desacelere lo suficiente como para controlar la inflación sin desencadenar una recesión. Como consecuencia, el mercado bursátil, en particular el S&P 500, ha experimentado un notable repunte. Este optimismo se ve alimentado por los recientes informes que muestran una inflación inferior a la prevista, y la previsión de que la Reserva Federal podría no subir más los tipos de interés en 2023.En general, la situación presenta una mezcla de oportunidades y riesgos. Lo más importante es que, aunque hay motivos para ser optimistas sobre el mercado bursátil, también es importante abordar estas oportunidades con cierta cautela, teniendo en cuenta los patrones históricos y los indicadores económicos actuales.