Santa Fe analiza impacto de reducción de transferencias discrecionales

El epicentro de las consultas es el despacho del ministro de Economía santafesino, Pablo Olivares, quien afronta también las anunciadas paritarias del sector docente, que serán convocadas en enero, y el impacto inflacionario de medidas como la devaluación y la quita de subsidios al transporte y la energía, informaron voceros oficiales.



Si bien hoy no hubo declaraciones públicas, el gobernador Maximiliano Pullaro, tras asumir el domingo, no se mostró preocupado por el impacto de la eliminación de la obra pública y las transferencias porque "es muy poco" lo que estaba llegando a la provincia.



"A Santa Fe mucho no la van a joder porque ya la vienen jodiendo desde hace veinte años. Las obras públicas nacionales que tiene la provincia son por 15 mil millones de pesos y están paradas", indicó Pullaro al retirarse de la Legislatura.



Además, preguntó "¿qué subsidio indirecto tenemos?" y añadió que "si comparamos Rosario con Esteban Echeverría, la relación es 1 a 64 pesos por habitante", por lo que evaluó que "es muy poco" lo que "le puede joder eso a Santa Fe".



En cuanto al presupuesto provincial, que obtuvo media sanción en el Senado y aguarda tratamiento en Diputados, fue elaborado por la gestión de Omar Perotti con un dólar a 607 pesos, una inflación anual de 70% y un crecimiento estimado en 2,7%, por lo que resta definir si se buscará su aprobación o si es elaborado nuevamente.