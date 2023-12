Impuesto PAÍS: oficializaron el incremento de la alícuota al 17,5%

Economía Banco Central definió que hará desde hoy con tasas de interés y tipo de cambio

El Gobierno Nacional oficializó el incremento en el valor de la alícuota del Impuesto PAÍS, que fue subió al 17,5%.La suba del tributo que impacta en los costos de las importaciones de bienes y servicios fue ratificada mediante el Decreto 29/2023 referido al "Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAÍS)", publicado este miércoles en el Boletín Oficial.El documento oficial modificó artículos de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública que se sancionó al inicio del mandato de Alberto Fernández, que alcanza al Impuesto PAÍS.En ese sentido, la norma apuntó sobre el gravamen que, alcanzando a "la adquisición en el exterior de los servicios de fletes y otros servicios de transporte por operaciones de importación o exportación de bienes, o su adquisición en el país cuando sean prestados por no residentes, identificados con el Código del Régimen Informativo Contable Mensual para Operaciones de Cambio BCRA S04, S30 y S31"., entre las que se encuentran los "insumos y bienes intermedios vinculados en forma directa a productos de la canasta básica alimentaria, conforme lo establezca el Ministerio de Economía", junto con otros bienes vinculados a la generación de energía.Asimismo, el decreto que lleva las firmas de Javier Milei, Caputo y del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, aclaró que "el impuesto al que se hace referencia se determinará sobre el monto total de la operatoria por la que se compren billetes y divisas en moneda extranjera".El Gobierno argumentó la medida, explicando en el texto oficial que "se torna necesario profundizar los incentivos a la inversión nacional que estimulen la producción y la realización de actividades económicas en el país, garantizando un sendero fiscal sostenible" y aseguró que comenzará a regir inmediatamente "surtiendo efectos para las operaciones de compra de billetes y divisas en moneda extranjera".Así lo había adelantado el titular de la cartera económica el martes por la tarde al anunciar el paquete de medidas sosteniendo que "vamos a sincerar el tipo de cambio oficial que va a pasar a $800 para que los sectores productivos tengan los incentivos adecuados para que aumente su producción. Estará acompañado por un aumento provisorio del impuesto PAIS a las importaciones y a las exportaciones no agropecuarias".Al respecto, el ministro señaló que de esa forma "se beneficia a los exportadores con un mejor precio y se equipara la carga fiscal para todos los sectores y se deja de discriminar al sector agropecuario" y aseguró que "luego de la emergencia se va a avanzar en la eliminación de todos los derechos de explotación, un gravamen perverso que no gusta y entorpece el desarrollo argentino".