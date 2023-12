Más medidas del gobierno: jubilaciones, Ganancias y dólar tarjeta a $1.320

Economía Banco Central definió que hará desde hoy con tasas de interés y tipo de cambio

Sociedad El gobierno confirmó que se reducirán los subsidios a la energía y el transporte

Sociedad El Gobierno anunció que duplicará los montos de la AUH y la Tarjeta Alimentar

El Gobierno prepara una serie de decretos -que saldrán desde este miércoles- y un paquete de leyes; el BCRA publicará el miércoles una “solución” para la deuda comercial de las empresas y la “bola de Leliq”. Habría una, y una iniciativa de “adelanto” del pago del impuesto a los Bienes Personales con una alícuota preferencial. Para contener a los más vulnerables, se anunciará una duplicación de la AUH y subirá 50% la Tarjeta Alimentar.El Gobierno pretende eliminar las SIRA (los permisos de importación), se mantendrá el cepo cambiario y la economía funcionará, con una actualización, con el presupuesto aprobado de 2023. Para llegar a marzo, en el equipo económico que conduce Luis Caputo estiman que las cerealeras –incentivadas por un ancla nominal casi fija y un nuevo tipo de cambio- tendrán un incentivo a liquidar ya, lo que le daría un puente de unos US$5000 millones, estiman. Las cerealeras pasaron ayer por el Palacio de Hacienda., algunos de ellos confirmados por Caputo en su video grabado. Para la exportación será de $860 en un esquema para liquidar 80% en el MULC (con nuevo valor mayorista a $800) y 20% en el Contado con Liquidación (CCL). Las importaciones se moverán con un dólar a $940, gracias a un salto del impuesto PAIS, que pasará de 7,5% a 17,5% (para bienes y servicios).. ¿Qué sucederá con el muy limitado acceso al dólar ahorro? “No está definido”, dijeron.En el Gobierno creen que el impacto del traslado a precios de la devaluación va a ser bajo, teniendo en cuenta que varios valores ya se habían adelantado -en el Ministerio de Economía ven correr la inflación de diciembre a un 7% semanal- y porque, por la recesión, un salto más brusco no sería convalidado por los consumidores, que ya vienen con seis años de caída en sus ingresos.El Palacio de Hacienda esperan recaudar con la suba del impuesto PAIS un 0,8% del PBI (este gravamen está vigente hasta diciembre de 2024); con las retenciones adicionales de 15% a todos los productos, 0,5%; con una, 0,4%; con los proyectos de blanqueo, Bienes Personales, y la moratoria, un 0,5%. En total, son 2,2 puntos del producto. Con relación a los gastos, se bajará en jubilaciones y pensiones un 0,4% del PBI; con las transferencias corrientes a provincias se ajusta un 0,5%; con subsidios económicos, 0,7%; gastos de capital (obras), 0,7% del PBI; programas sociales intermedios, 0,4%; gastos de funcionamiento y otros, 0,5%, programas sociales sin intermediarios, 0,3%. En total, 2,9%.Caputo dijo que no se renovarán todos los contratos de menos de un año de vigencia en el Estado, se suspenderá -lo había adelantado Manuel Adorni- la pauta oficial por un año, se reducirán “al mínimo” las transferencias discrecionales a las provincias y no habrá licitación de nueva obra pública.. Se trabajará para poner el foco de estos subsidios en la demanda y no en la oferta. Se premiará el ahorro, no se sabe en qué porcentaje, y se castigará el despilfarro. “Trabajaremos en una redistribución de los subsidios a la demanda”, explicaron. La idea, detallaron, es que los cambios comiencen a verse desde febrero. Al mismo tiempo deberán actualizarse las tarifas por el salto de los precios y también la del dólar. El impacto en los valores de los servicios, siguiendo los tiempos oficiales, se comenzaría a ver recién en el IPC de abril.. La actual ley, dicen, indexa a los seis meses de rezago. En el equipo económico creen que, con el salto de la inflación en los primeros meses tras la devaluación (40% en los próximos tres meses), la actual ley perjudicaría a los jubilados, afirmaron. No obstante, el Gobierno prevé un ajuste de 0,4% en esa línea del presupuesto. “Tenemos que empezar a desindexar la economía”, contaron cerca del Ministro de Economía.En números que difundió Economía figura una baja del gasto comoque empujó Sergio Massa. No fue confirmado. Por otra parte, se enviará una iniciativa al Congreso para ir bajando año a año Bienes Personales hasta 2027. Se buscará que algunos contribuyentes puedan “adelantar” opcionalmente sus pagos con la alícuota más baja (la que regiría para el último año). La idea del equipo es que aquellos que tengan dólares en el colchón se animen volcarlos a la economía.Por otra parte, cerca de Caputo afirmaron que el pago de este mes al Fondo Monetario Internacional (FMI)- que celebró el plan del ministro anunciado hoy- se hará con fondos prestados por la CAF. No habría problemas, afirman, además, con los vencimientos con el organismo y privados en enero.Según buscaron dar a entender desde el entorno de Caputo, habrá un ancla principal, que será la fiscal, con una fuerte licuación y recorte del gasto, incluido salarios y jubilaciones. Luego del salto del dólar, se sumará un ancla cambiaria, con un dólar que se moverá por debajo de los precios. El freno del gasto público y la baja de ingresos impactarán sobre la actividad. La recesión, creen, frenará a la inflación.