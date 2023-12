"El que pueda comprar y guardar, que lo haga”, dijo un almacenero

Faltan apenas 12 días para la tan esperada Nochebuena, y las familias ya comienzan a pensar en abastecerse de alimentos y bebidas para las celebraciones. Sin embargo, el panorama se presenta desafiante, ya que, desde el Centro de Almaceneros de Paraná, Mario Sarli, en diálogo con, expresó su preocupación ante el significativo aumento de precios en productos esenciales., señaló Sarli, advirtiendo sobre la compleja situación que enfrentan. Mañana, según sus palabras, "tenemos que arrancar con precios superiores ay así con un montón de cosas que vamos remarcando permanentemente. No sabemos a qué se debe, si por una presunta devaluación o porque realmente suben los precios".El entrevistado destacó ejemplos concretos de este aumento desmesurado, mencionando que "la harina subió más de un 50%, lo que lleva a que todo suba. Elde 400 gramos está ay luego, otro de mejor calidad en 900 gramos con muchas frutas ya saleSarli también advirtió sobre la importancia de anticiparse a los precios en constante aumento: "El que pueda comprar y guardar lo de la mesa del 24 y 31 que lo haga, porque se van a duplicar los precios. Pero es algo que no se suele ver, porque la gente compra lo que va a consumir en el día".En cuanto a las bebidas, el entrevistado informó sobre ajustes en los precios de los vinos: "Hoy modifiqué el precio de los, y hay algunos que han subido un, otros un poco menos, lo mismo que las gaseosas".Con una experiencia de 40 años en el rubro, Sarli concluyó: "Esta no es de las primeras subas, pero no había tanta recepción como en esta época. Las ventas seguían estando, ahora no se vende mucho".