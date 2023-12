El Ministerio de Economía tendrá control sobre el Aporte al Tesoro Nacional

Caputo empoderado

Mala noticia para los gobernadores. Una serie de atribuciones que tenía la Secretaría de Provincias para el reparto de recursos pasó en las últimas horas a la órbita de Caputo. Como remedio al plan motosierra, los mandatarios provinciales iniciaron semanas atrás gestiones con el ministro del Interior, Guillermo Francos, para negociar el auxilio de la Nación a los distritos.Por el decreto que modifica la ley de ministerios,. Habitualmente, forman parte de la negociación con los gobernadores.El Palacio de Hacienda también administrará a partir de este mes el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, una herramienta que tiene el gobierno nacional para promover obras con “impacto económico y social” en las provincias. Según un reciente informe del Instituto Consenso Federal que conduce el ex diputado Alejandro Rodríguez, en números de este año, esa caja orilla los $18.000 millones.La amenaza de Milei de cortar con el reparto de fondos no coparticipables preocupa y mucho a los gobernadores. De acuerdo a los datos de la consultora Audemus, si esa premisa se volviera realidad, La Rioja y Buenos Aires atravesarían las situaciones más complejas. La primera recibió transferencias por el equivalente al 19% del gasto provincial este año y la segunda al 6%.El armado de la estructura de Gobierno deja la imagen de un Caputo fortalecido en el esquema interno. El Ministerio de Economía no solo absorbió las competencias anteriormente mencionadas, sino que en el sprint final también consiguió los resortes de la política minera y energética.En los días previos, las versiones indicaban que ambas secretarías quedarían bajo la órbita del ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro. Estos dos sectores serán fundamentales para el diseño de la Argentina que viene, ya que se espera que puedan dinamizar las exportaciones que hoy dependen fundamentalmente de la suerte de la agroindustria. Por supuesto, en la energía se vendrán también otras discusiones: el precio de la nafta, las tarifas, los costos de la industria.Tres fuentes legislativas confirmaron a Ámbito que la intención de La Libertad Avanza es prorrogar el presupuesto 2023. Por el efecto de la inflación, esto le otorgará a Hacienda muchísima más discrecionalidad a la hora de configurar la reducción del gasto para las distintas áreas en términos reales. Dato no menor si se tiene en cuenta que hasta ahora el pilar del plan económico es el ajuste.Por último, Caputo pisó fuerte en el Banco Central, cuya presidencia quedará a cargo de Santiago Bausili, que hasta hace pocas semanas era su socio en la consultora Anker. Para el directorio de la entidad monetaria ya sonaron algunos nombres que se confirmarían en las próximas horas: el ex JP Morgan Vladimir Werning, el ex CFO de YPF Alejandro Lew y la abogada con especialización bancaria Verónica Holub, que formó parte del equipo de legales de la Secretaría de Finanzas.