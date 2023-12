Crecieron un 76% las compras en dólares con tarjetas de crédito en noviembre

Las operaciones con tarjetas de crédito en dólares crecieron en noviembre 38,9% respecto del mes previo, mientras que en el cotejo interanual aumentaron 76,3%, de acuerdo a un reporte elaborado por First Capital Group en base a datos del Banco Central. De esta manera, las compras con tarjetas de crédito en dólares ascendieron a US$ 425 millones en noviembre.El socio de First Capital Group, Guillermo Barbero, sostuvo que “las distorsiones que se crean en el tipo de cambio aplicable a las operaciones con tarjetas, impulsaron las compras justo cuando más se precisan los dólares para el sector productivo y para el sector de la salud en el mercado interno”, y acotó que “la expectativa de una corrección del tipo de cambio, también colaboró en acelerar consumos, paradojas que crean las exageradas regulaciones”.En tanto, las operaciones con tarjetas de crédito en pesos subieron 8,9% en noviembre respecto del mes previo, y totalizaron $5.036.456 millones, por debajo del comportamiento de la inflación esperada para ese período.Así, el consumo en tarjetas de crédito en pesos registró una suba interanual de 144,4% en noviembre, “quedando también por debajo de los niveles de la inflación estimada del año, arrojando en consecuencia una baja en términos reales”, indicaron en el informe.Barbero argumentó también que “a pesar del fomento de los programas Ahora 12 y similares, así como los límites impuestos a las tasas activas de interés que se aplican a los saldos de los resúmenes que se financian, estamos en presencia de un mes con caída de los saldos financiados”.Recordemos que un nuevo estudio de la empresa Mastercard reveló que, a pesar de los nuevos métodos de pago digitales, las tarjetas de créditos siguen siendo el método de pago más usado en la región. La confianza en las tarjetas alcanza el 80% de los consumidores, porcentaje que surgió de estudiar las tendencias de pago en 14 países latinoamericanos por medio de una encuesta realizada a 9.489 adultos a partir de los 18 años. Fuente: (LosAndes)