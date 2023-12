Jubilados y pensionados de ANSES cobran este lunes con bono y medio aguinaldo

Política Las cifras con las que Milei describió la situación económica del país

ANSES informa que este lunes comienzan los pagos de jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo y las Asignaciones Familiares por Hijo, que tienen incluido el aumento del 20,87 por ciento por la Ley de Movilidad.Y las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo cobran, además, el medio aguinaldo y el refuerzo de 55 mil pesos.Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por ventanilla a jubiladas, jubilados, pensionadas y pensionados con documentos terminados en 0 y 1 cuyos haberes NO SUPEREN el monto mínimo.Con la utilización de la tarjeta de débito, este lunes perciben la Asignación Universal por Hijo, por Embarazo y la Asignación Familiar por Hijo titulares con documentos concluidos en 0.Desde mañana y hasta el 9 de enero se pagan las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC) para todas las finalizaciones de documento.