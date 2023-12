Inflación y estancamiento: recomendaciones para cuidar la economía doméstica

Política Asume Milei como Presidente de la Nación y pronunciará su mensaje ante la gente

El expresidente del Banco Central (BCRA) Martín Redrado, dio consejos sobre la economía del hogar para los próximos meses, en los que el futuro mandatario anticipó que serán “muy duros” en términos de inflación y estancamiento de la economía.que brindó el economista que se desempeñó como secretario de Asuntos Estratégicos durante el último año de mandato de Horacio Rodríguez Larreta como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.“Es central que el programa [económico]sea abarcativo, integral, y que ataque los problemas”, consideró Redrado en una entrevista para Radio Mitre. Además, en la antesala de unos meses con una alta inflación, como advirtió el líder de La Libertad Avanza (LLA), le recomendó a la gente en su economía particular “no endeudarse, no usar la tarjeta de crédito, fundamentalmente vamos a tener meses inflacionarios, con lo cual, cuando recibís tu sueldo ir a comprar al supermercado la mayor cantidad de productos alimenticios o de necesidades básicas que puedas tener y al ahorrista que le sobra algún pesito en una economía inflacionaria,El expresidente del BCRA destacó la importancia de que la entidad no emita más billetes para financiar al sector público ni financie el Tesoro. “Hay que recalibrar la cantidad de pesos que hay en el mercado y con la cantidad de dólares”, dijo, y destacó que el BCRA tiene reservas negativas. “Es importante el anuncio, lo importante después es la implementación. Una cosa es el anuncio y otra cosa es hacerlo. Hay que demostrar que no está mintiendo”, advirtió.Con respecto al crecimiento económico, dijo que espera que el programa de Milei “sea de estabilización y crecimiento” y que demuestre “no solo el ordenamiento de cuentas públicas, sino también que en un año la Argentina vuelva a retomar el crecimiento a partir del campo, los alimentos, la energía, minería y las industrias del conocimiento”., con un nuevo programa con el Fondo Monetario, que en principio nos permita hacer el puente para llegar a la cosecha gruesa, que es en el segundo trimestre, y donde vamos a tener más ingresos de dólares”.Por último, el economista habló acerca de las leyes que el nuevo gobierno debería impulsar para ayudar al crecimiento económico a futuro, que van más allá de lo que haya que ajustar en el sector público: “Toda esta discusión se está dando en el ordenamiento de las cuentas públicas, que es una condición necesaria pero no suficiente. Yo espero que el programa económico sea de estabilización y crecimiento”.“Yo marqué una hoja de ruta y siete leyes que vayan hacia el crecimiento, incluyendo una que simplifique y modernice el sistema tributario y laboral, u otra que elimine los cupos a las exportaciones que tienen en particular las exportaciones agrícolas. Leyes que pongan acento en los motores de crecimiento que tiene la Argentina, aprovechando las tendencias internacionales como la seguridad energética, la transición energética y la seguridad alimentaria. También propongo leyes que garanticen el libre acceso a divisas, la no necesidad de liquidación de divisas de los sectores exportadores para potenciar inversiones en los gasoductos y plantas de fertilizantes”, ejemplificó.