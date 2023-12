Tarifas y subsidios: primeros cambios en el esquema de gabinete económico

Primeros cambios en el esquema de gabinete económico. Las secretarías de Energía y Minería quedarán bajo la órbita del ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, y no en la cartera de Infraestructura que conducirá Guillermo Ferraro.Fuentes de gobierno entrante explicaron que el cambio obedece a que será Economía la cartera que tomará las decisiones sobre. Por el lado de la minería, se podría anunciar un nuevo régimen cambiario para atraer inversiones en un sector estratégico.Energía estará a cargo, como se anunció, de Eduardo Rodríguez Chirillo, en tanto que en la secretaría de Minería asumirá, se verá si en forma provisoria o no, la actual secretaria de Energía Flavia RoyónSe aclaró que la "mudanza" a Economía de estas dos secretarías será para poder definir mejor la política de subsidios y tarifas, pero que las obras que requieran ambas áreas serán monitoreadas por Infraestructura.Cuando se conoció que Caputo iría a Economía, pero las áreas de Energía, Transporte, Telecomunicaciones, Obras Públicas y Minería irían a un nuevo ministerio de Infraestructura saltaron las primeras dudas, publica el diarioOcurre que el mercado esperaba que quien condujera Economía debía tener bajo su control “toda la botonera”, y fundamentalmente las decisiones importantes como lo serán, desde ya, las tarifas y el consecuente recorte de subsidios.Se recordaba, en ese sentido, los problemas que aparecieron en los primeros meses del gobierno de Mauricio Macri, cuando las decisiones tarifarias eran tomadas por el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, y no por el ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay.Por lo visto hasta ahora, Caputo, a partir de su designación, ha logrado poner gente de su extrema confianza al mando del Banco Central -Santiago Bausili sucederá a Miguel Pesce- y ahora suma dos áreas cruciales -sobre todo Energía- que es la que va a definir el esquema tarifario nada menos que de la energía eléctrica y el gas, dos de los servicios públicos que consumen más fondos presupuestarios por la vía de los subsidios.Lo que viene ahora es, justamente, un fuerte recorte de subsidios y el impacto sobre la inflación será importante.El ministerio de Infraestructura retiene, en el inicio de la gestión, las áreas de Comunicaciones, donde el candidato a conducirla es Tomás Sutton, la de Transporte (estaría al mando de Franco Mogetta) y Obras Públicas, área para la que no hay aún candidato.Precisamente sobre el financiamiento de la obra pública la primera decisión sería efectuar un fuerte recorte de gasto. Sobre alternativas para financiar diversos proyectos el designado ministro Guillermo Ferraron se reunió esta semana con un grupo de banqueros locales con la idea de exporar qué posibilidades tendría el sistema financiero local de aportar dinero para los proyectos que no serán financiados por el presupuesto nacional.