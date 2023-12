Jubilados y pensionados ANSES: activan pagos con aumento tras asunción de Milei

Sociedad Últimas semanas para presentar la libreta de la Asignación Universal por Hijo

Jubilados y pensionados ANSES con bono y aumento

¿Quiénes cobran el bono de $ 55.000?

¿Cómo se cobra el bono de $ 15.000 del PAMI?

¿Qué otros grupos cobran con aumento en diciembre?

Calendario de pagos ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activará el calendario de pagos con aumento para jubilados y pensiones tras la asunción del presidente electo Javier Milei.El nuevo incremento del 20,87% estaba previsto desde mediados de noviembre cuando el ministro de Economía, Sergio Massa, y la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, informaron la actualización que se aplica trimestralmente por Ley de Movilidad.En principio, se había confirmado que la diputada nacional y excandidata a gobernadora por la provincia de Buenos Aires Carolina Píparo ocuparía el cargo de directora ejecutiva, pero antes de finalizar noviembre se descartó que fuese la nueva titular del organismo previsional.En este contexto, los jubilados de la ANSES cobrarán en diciembre su haber al que se acoplará el medio aguinaldo y un bono de $ 55.000 en concepto de refuerzo.También, aquellos que estén afiliados al Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) y cobren un haber y medio recibirán un bono de $ 15.000.Estos ingresos extras se liquidarán junto al haber en las fechas establecidas por el calendario de la ANSES.Los siguientes grupos cobrarán el bono de $ 55.000:-Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)-Titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC)-Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)El único requisito para recibirlo es cobrar un haber jubilatorio de hasta un monto mínimo, equivalente a $105.713.Se pagará a quienes cumplan con los siguientes requisitos:-Ser afiliado al PAMI-Tener más de 60 años-Contar con ingresos que no superen el haber mínimo y medioEl pago se pagará junto con el haber de manera automática, es decir, no requiere de ningún trámite o inscripción previa.Además de la AUH y AUE, los siguientes grupos y prestaciones también serán alcanzados por el aumento del 20,87%Asignación Universal por Hija e Hijo; Asignación Universal por Hija e Hijo con Discapacidad; Asignación por Embarazo; Asignación Familiar por Hija e Hijo; Asignación Familiar por Hija e Hijo con Discapacidad; Asignación por Prenatal; Asignación por Nacimiento; Asignación por Adopción; Asignación por Matrimonio; Asignación por Cónyuge; Ayuda Escolar Anual y Complemento Leche - Plan 1000 díasDNI terminados en 0 y 1: lunes 11 de diciembreDNI terminados en 2 y 3: martes 12 de diciembreDNI terminados en 4 y 5: miércoles 13 de diciembreDNI terminados en 6 y 7: jueves 14 de diciembreDNI terminados en 8 y 9: viernes 15 de diciembreDNI terminados en 0 y 1: lunes 18 de diciembreDNI terminados en 2 y 3: martes 19 de diciembreDNI terminados en 4 y 5: miércoles 20 de diciembreDNI terminados en 6 y 7: jueves 21 de diciembreDNI terminados en 8 y 9: viernes 22 de diciembreDNI terminados en 0: lunes 11 de diciembreDNI terminados en 1: martes 12 de diciembreDNI terminados en 2: miércoles 13 de diciembreDNI terminados en 3: jueves 14 de diciembreDNI terminados en 4: viernes 15 de diciembreDNI terminados en 5: lunes 18 de diciembreDNI terminados en 6: martes 19 de diciembreDNI terminados en 7: miércoles 20 de diciembreDNI terminados en 8: jueves 21 de diciembreDNI terminados en 9: viernes 22 de diciembreDNI terminados en 0: lunes 11 de diciembreDNI terminados en 1: martes 12 de diciembreDNI terminados en 2: miércoles 13 de diciembreDNI terminados en 3: jueves 14 de diciembreDNI terminados en 4: viernes 15 de diciembreDNI terminados en 5: lunes 18 de diciembreDNI terminados en 6: martes 19 de diciembreDNI terminados en 7: miércoles 20 de diciembreDNI terminados en 8: jueves 21 de diciembreDNI terminados en 9: viernes 22 de diciembreFuente: (ElCronista)