Caputo ya tiene gabinete económico: “Recibimos la peor herencia de la historia”

Política Santiago Bausili será el nuevo presidente del Banco Central

"Recibimos la peor herencia de la historia", aseguró el futuro ministro de Economía, Luis Caputo, en sus primeras declaraciones públicas tras ser confirmado en el cargo que asumirá este domingo."No hay mucho para decir. Lo que haya para decir lo diremos oportunamente. Todo el equipo trabajando a full, todos haciendo un esfuerzo enorme para que todo sea comunicado de la mejor forma posible", dijo el futuro ministro de Economía.Antes de dar el sí definitivo, Caputo tomó una decisión estratégica: cerrar su consultora en finanzas Anker Latinoamérica, según supo Noticias Argentinas. La razón no fue la falta de clientes, sino el hecho de que, quien ya fue secretario de Finanzas al principio del mandato de Macri en 2015/2016.Caputo le pidió además a, en el cargo que ahora ocupa Gabriel Rubinstein.Al frente de la, una experta Impuestos y Aduanas, socia de Lisicki Litvin.A esto se suma el economista, pero para cambiarle totalmente el perfil, ya que dejará de ocuparse de programas como Precios Cuidados.Otra de las sorpresas podría venir de la mano de la, un experto en el tema, pero sería improbable que se quede, porque hace 17 años que se viene desempeñando en el cargo, en distintos gobiernos.Además,, según los últimos datos que trascendieron.En tanto, al frente del Banco Nación, un especialista en finanzas cercano al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.Tillard viene de ser el presidente del Banco de la Provincia de Córdoba. Como número dos del Nación irá Darío Wasserman (desarrollador inmobiliario en el sector privado y ex presidente de Garantizar SGR), que viene de la mano de Caputo.Por su parte,, ex presidente de la CNV durante la presidencia de Mauricio Macri, estará a cargo de laA su vez, una de las sorpresas será, probablemente sea secretaria de Minería, tema en el cual es experta.A su vez, comoAdemás,. Además,son los de Franco Mogetta (Transporte), Federico Ovejero (Industria) y Alejandro Cosentino (Economía del Conocimiento o Innovación).A la ANSES, como ya se anunció irá el experto en temas previsionales, el cordobés Osvaldo Giordano.