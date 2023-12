Milei “va a encaminar su gestión en base a sacarle el pie de encima al agro”

El presidente electo Javier Milei "va a encaminar su gestión en base a sacarle el pie de encima al sector agropecuario", afirmó el presidente de Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, al tiempo que remarcó que "la gente del campo está con mucha expectativa" con vistas al cambio de gobierno.



Según Pino, Milei y su equipo en el agro, encabezado por el ingeniero agrónomo Fernando Vilella, "entienden y saben lo que necesita el campo", lo cual genera "mucha expectativa" en el sector y "el panorama hacia adelante es bueno a nivel precios y clima", remarcó.



Asimismo, destacó que el presidente electo "fue muy claro en reconocer al sector agropecuario como el motor de la economía de la Argentina, y al decir que los derechos de exportación son un pésimo impuesto y hay que eliminarlos".



No obstante, "va a haber que tener mucha paciencia y templanza", puntualizó el titular de la SRA en declaraciones esta mañana a América TV.



"Hay que tener paciencia, que el presidente se acomode, empiece a tener su gestión y ahí ver qué se va haciendo", subrayó, tras lo cual afirmó estar "seguro de que él va a encaminar su gestión en base a sacarle el pie de encima al sector agropecuario".



Consultado sobre factores a mejorar, Pino pidió "cortar los intervencionismos" y "dar previsibilidad", sobre lo cual mencionó como ejemplo: "Seguimos con un mercado de carne intervenido, con siete cortes que no se pueden exportar".



Al referirse al sector lechero, analizó que "en los últimos años no cambia la producción de litros de leche, se mantiene, pero con cada vez menos tamberos en actividad", con lo cual -propuso- "generar la expectativa y la certeza de que ese puede ser un sector que vaya para adelante".



Por último, se refirió a los "años difíciles" que atravesó el campo, al cual "más allá de la sequía, lo golpeó y fuerte los tipos de cambio", indicó.



"El no haber hecho los retoques necesarios con el tipo de cambio que nos fue haciendo perder competitividad en todas las producciones, no sólo en leche y trigo, sino también en lana y vino", graficó.



El jueves pasado Vilella, acompañado por sus principales colaboradores, entre los que se encuentran el presidente de la Asociación de Maíz y Trigo Argentino (Maizar), Pedro Vigneau, y el expresidente de la Fundación Barbechando Germán Paats, se reunió con parte del equipo técnico del designado ministro de Economía, Luis Caputo.