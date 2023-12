Mercado Pago paga menos interés: por qué y cuánto se gana con $100.000

El desarme de las Letras Liquidas del Banco Central (Leliqs) que están haciendo los bancos en los últimos días está impactando de lleno en la renta que ofrece Mercado Pago en sus cuentas remuneradas, debido a que la tasa de interés que ofrece a los ahorristas que dejan los pesos allí. Todo en un escenario en el que la inflación tiene una inercia al alza.La tasa nominal anual (TNA) que paga hoy la billetera digitalpara los depósitos realizados personas físicas, a un mínimo de 30 días por montos menores a los $30 millones.Ésta también es la tasa de interés de referencia de política monetaria, que es utilizada por las Leliqs del BCRA, que hasta hace días eran el mecanismo a un período de 30 días por el que los bancos se financiaban para poder pagar los plazos fijos.Lo que sucede es que, ya que la menor tasa que pagan los Pases diarios afecta directamente al rendimiento de los fondos comunes de inversión (FCI). A ello se le sumó el desarme de posiciones por todo este movimiento.(FCI), administrado por una firma de asset management, regulada por la Comisión Nacional de Valores (CNV).De esta manera, estas billeteras no brindan una tasa preestablecida (o fija) a los usuarios como sí lo hace un depósito bancario, sino que el interés pagado varía diariamente en relación al rendimiento generado por las inversiones realizadas por el fondo común, de ahí que la renta brindada sube o baja de manera constante.Algo que se debe a que los FCI efectúan posiciones en cauciones y plazos fijos de bancos. Por ende, ya de antemano la tasa de interés ofrecida es menor respecto a la que brinda un plazo fijo tradicional."El movimiento en la tasa de interés se dio en el sistema financiero en general, incluso la tasa de caución también cayó fuerte, por ejemplo. Y responde a las distorsiones que se fueron dando en el mercado de cambios con las Ledivs (Letras internas en dólares del BCRA), que fueron bajando los tipos de cambio libres y, en alguna medida, generaron más liquidez en la economía", detalló al portalFernando Baer, economista de la consultora Quantum.Por otro lado, agrega que "la tasa de referencia dejó de ser la de las Leliqs dado que los bancos fueron moviéndose a Pases, que tienen una tasa algo más baja. En cualquier caso, la estabilidad del esquema dependerá de cómo se rediseñe la política económica, qué se hará con el excedente de pesos, qué ocurrirá con el mercado de cambios y con la tasa de interés, entre otras cuestiones"., tanto para extraer el dinero, realizar compras y/o pagos de servicios. Algo que no sucede con una colocación bancaria, debido a que tienen un tiempo mínimo de encaje de 30 días.Desde lo concreto, el ahorrista que decida mantener sus pesos en Mercado Pago durante un período de 30 días, como si fuera un plazo fijo tradicional, ganará ahora una tasa nominal anual (TNA) de 97,5%, que equivale en ese tiempo de inversión una renta de 8,01% mensual.Por lo tanto, si una persona deja invertidos en su billetera digital un capital, por ejemplo, deDe esta manera, en 30 días se puede obtener una cantidad extra de 8.013 pesos. Alrededor de $600 menos de lo que se ganaba a principios de noviembre con el mismo monto inicial.En cambio, si el ahorrista considera que no precisará determinado dinero durante todo un mes, puede optar por obtener más rentabilidad por medio de un plazo fijo tradicional. La desventaja es que no podrá disponer de esos pesos por 30 días.Esta inversión paga una tasa predeterminada de 133% anual (TNA), por lo que si se destinan los $100.000 del ejemplo se obtendrá un total de $110.932 en todo un mes. De esta manera, se ganará un extra de $10.932, que representa un interés mensual de 10,93%.En ambos casos, la renta se ubica por debajo de las proyecciones esperadas de inflación para noviembre, en torno al 11,6%. Y, sobre todo, los pronósticos para el índice de precios al consumidor (IPC) para diciembre y meses siguientes es bastante más elevada por el sinceramiento de diversas variables.