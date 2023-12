Paritarias de diciembre: todos los aumentos y bonos que se pagan a fin de año

Paritarias 2023: los acuerdos de los principales gremios para fin de año

Otros aumentos y bonos sobre los salarios de diciembre (a cobrar en enero)

Con una inflación que ya suma un 120% en los primeros diez meses del 2023, el mayor desafío para los trabajadores es la caída real de sus ingresos: el último índice de salarios publicado por el Indec en el mes de septiembre indica que estos crecieron un 96,5% en el año contra un aumento de precios del 103,2% en el mismo período.En este marco, hay ganadores y perdedores, con los trabajadores no registrados como los más afectados: durante el 2023, los salarios de este grupo aumentaron un 20,5% menos que el promedio y un 24,2% por debajo de los inscriptos con datos a septiembre.En contraste, quienes acceden a los aumentos salariales definidos por paritarias se encuentran mejor parados en cuanto a su situación salarial, aunque la inflación aún erosiona sus bolsillos.En estos casos, es fundamental el trabajo de cada uno de los sindicatos al negociar con las cámaras y empresas del sector subas competitivas para sus trabajadores: ¿Qué cerró cada gremio de cara a fin de año y qué se espera para el 2024 bajo la gestión de Javier Milei?Los principales gremios recibirán con sus salarios de diciembre -a cobrar a inicios de enero- los siguientes aumentos y bonos extra negociados como parte de las paritarias de fin de año:Recibirán un 18% de aumento sobre el salario de agosto 2023 más un bono de fin de año de $ 240.000 a cobrarse en cuatro cuotas de $ 60.000 en febrero, marzo, abril y mayo de 2024.Los camioneros recibirán un 18% de aumento sobre el salario de agosto 2023 más un bono de fin de año de $ 240.000.La Bancaria negoció un 17% de suba sobre los salarios de diciembre y otros adicionales convencionales, con un ingreso base de $585.673,73. Además, se suma un adicional de participación en Ganancias de más de $ 25.000.Los empleados públicos de Nación negociaron un 19% de suba para el mes de diciembre junto a una suma fija no remunerativa de $ 70.000 que cobrarán en enero quienes tuviesen ingresos por debajo de los 5,5 salarios mínimos al septiembre del 2023.Por su parte, los estatales de la Provincia de Buenos Aires aún deben negociar el aumento de diciembre a cobrar en enero. Sin embargo, por noviembre deben recibir una suba del 25%, lo que implica un aumento acumulado del 129% en 11 meses.El gremio de Empleados de Comercio acordó cobrarán sus salarios del mes de diciembre con una suba del 13,5% en base a los básicos de septiembre. Además, en enero -a cobrar a inicios de febrero- se aplicará otro 13,5% sobre salarios de diciembre para alcanzar un 50,42% para el trimestre.El acuerdo cerrado entre el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna) y las empresas del sector hasta febrero del 2024 supuso un 65% fijo de aumento hasta noviembre más actualizaciones en línea con el IPC a partir de diciembre.Por ende, sus trabajadores recibirán a inicios de este mes el último porcentaje acordado del 15% para noviembre, pero para diciembre, enero y febrero deberán cobrar aumentos en línea con el último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide la inflación.Además, se agregará un 4% pagadero en marzo como base paritaria 2024/25, más un bono de fin de año de $ 100.000 y la consideración del IPC de marzo como piso de las negociaciones del nuevo período a partir de abril 2024.Tal como ocurrió con los salarios de octubre y noviembre, para diciembre los trabajadores de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) tienen un aumento acordado del 7% a cobrar en enero.Sin embargo, en caso de que la inflación de noviembre (que se publicará a mediados de diciembre) resulte superior a este porcentaje, se le deberá adicionar la diferencia: esto ocurrió en la liquidación de noviembre, que les sumó un 1,3% de suba a los metalúrgicos tras un IPC del 8,3% para octubre.: suma no remunerativa de $ 119.500;: 11,5% de aumento en diciembre;: 11% de aumento en diciembre;: 10% de aumento no acumulativo en diciembre;: salarios mínimos de $ 260.000 a partir del 1° de diciembre, sin subas estipuladas a cobrar en enero;: salarios mínimos de $ 280.000 desde el 1° de noviembre hasta el 31 de diciembre, sin subas estipuladas a cobrar en enero;: básico inicial desde diciembre de $537.546 más viáticos de $2.588 por día por 24 días ($73.800), es decir, básico de $611.346 en total;: 23,27% de aumento en diciembre sobre el básico y adicionales (sin SAC);: nuevo aumento del 11% en diciembre, junto a un bono de $ 20.000;: aumento del 13,5% en diciembre;: 25% de aumento en diciembre;: 20% de aumento en diciembre;: tras una suba bimestral del 19% para el bimestre octubre-noviembre, con los sueldos de diciembre se liquidará una suma fija no remunerativa de $ 70.000;: aumento del 10% para diciembre más una suma fija no remunerativa de $ 70.000;: aumento del 11,4% para el mes de diciembre;: extra de aumento del 10% para diciembre;: aumento del 13,5% para diciembre;: 20% de aumento para diciembre. Fuente: (ElCronista)