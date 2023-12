El designado ministro de Economía gestiona préstamo de US$ 3.000 millones

Política Empiezan a conocerse detalles de la asunción de Javier Milei como presidente

Luis Caputo sigue en conversaciones para conseguir dólares frescos del exterior. El ministro de Economía designado por Javier Milei explora todas las posibilidades. Por estas horas, se habla de algún tipo de alivio financiero del Fondo Monetario y un préstamo "puente" por US$ 3.000 millones con bancos extranjeros para que el nuevo gobierno pueda financiarse durante el primer trimestre hasta la llegada de la cosecha gruesa.La líneacon cinco bancos para fortalecer las reservas por US$ 5.000 millones y garantizados con bonos nominados en dólares. Según fuentes del mercado esta vez se apuntaría a conseguir US$ 3.000 millones., pero es difícil porque no hay buenos colaterales", explica una fuente del sector financiero con llegada a Wall Street al diario. Existe la posibilidad de que el crédito sea contra desembolsos del organismo, otro punto que despierta incertidumbre. En la gira en EE.UU., donde presentó el plan económico al Fondo y el Tesoro, Caputo cosechó ciertos apoyos en los organismos, pero faltan definiciones.Cuando asuma el nuevo gobierno en 6 días, se espera el anuncio de un ajuste fiscal de 5 puntos del PBI, un nuevo esquema cambiario y de tarifas, y un paquete de leyes, que incluyen la reforma del Estado, privatizaciones y desregulaciones. Tanto las autoridades en Washington como los grandes inversores en Wall Street aguardan esas medidas antes de abrir la billetera.Según estimaciones privadas y de fuentes cercanas al ministro de Economía, entre diciembre y abril se necesitan entre US$ 7.000 y US$ 10.000 millones para cubrir las necesidades financieras, incluyendo pagos de deuda al FMI, otros organismos, bonistas privados, provincias y deuda privada.