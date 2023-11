Economista explicó qué es la estanflación a la que hace referencia Milei

como consecuencia de las medidas que implementará para alcanzar un "reordenamiento fiscal" que, aseguró, "va a impactar negativamente en la actividad económica".consultó a una economista paranaense, quien explicó las características del término y se explayó en torno a otras medidas anunciadas por el libertario.“Es un término que se acuña desde la década del 60 y 70 cuando las economías empiezan a ver estos dos fenómenos que tanto mal le hacen a la realidad cotidiana de todos: inflación y estancamiento o caída de la economía. Y la unión de estas dos variables, a su vez, provoca un incremento del desempleo”, explicó ala economista Rocío Arce.En síntesis, la estanflación que refiere Milei implicaSe recordará que Milei prometió un ajuste fiscal y monetario, como una de las primeras medidas a tomar desde el 10 de diciembre.En la oportunidad, Arce aclaró que en la actualidad, si bien hay “desmejoramiento de las calidades de los trabajos”, remarcó que “las tasas de desempleo no están aumentando en el último año”.Respecto a la, la especialista indicó que, “en la teoría económica, se sabe que este fenómeno que no se puede atacar de un día para el otro porque es multicausal y demanda una serie de medidas a tomar para que se estabilice”.“Milei nos dice que hay que esperar para que la inflación se estabilice, pero en Argentina es un tema complejo que se sale de las teorías económicas a las que se aferra el presidente electo. Es decir, el retardo del efecto por las políticas económicas provienen de las teorías de Estados Unidos y, en nuestra economía, son otras las variables en juego. Por lo tanto, no es tan lineal el período de tiempo a esperar para que la medida se efectivice”, analizó al respecto.Y en relación a laque el libertario prometió en campaña, Arce comentó que este proceso “estaría quedando de lado por la salida de Ocampo del BCRA y la inserción de Caputo en Economía, después de su viaje a Estados Unidos en busca de financiamiento para empezar algunas medidas económicas”.“Y por las bajas en las cotizaciones del precio del dólar, tanto financieros como paralelo, el mercado no espera por la dolarización en el corto plazo”, sumó al respecto.Finalmente, la entrevistada recomendó “cautela y no dejarse llevar por la incertidumbre”. Mencionó la posibilidad dey descartó la implementación de un corralito, como en épocas pasadas, ni un canje de pesos que están en los bancos, como lo fue el plan bonex.